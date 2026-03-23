Amazon купує стартап Rivr, розробника роботів-кур'єрів

23 марта 2026 г., 17:25

Компанія Amazon офіційно підтвердила придбання швейцарського стартапу Rivr, що спеціалізується на розробці чотирилапих роботів на колесах для доставки товарів до порога будинку.



Як повідомляє видання CNBC, посилаючись на внутрішнє повідомлення для підрядників, технологічний гігант планує використовувати ці машини для автоматизації найбільш складного етапу логістики - безпосереднього перенесення пакунків від автомобіля до дверей покупця. Раніше стартап був відомий під назвою Swiss-Mile, а умови поточної угоди наразі залишаються конфіденційними.



Керівництво Amazon розглядає впровадження роботів Rivr як інструмент для підвищення безпеки та ефективності роботи водіїв. У повідомленні для партнерів з доставки компанія зазначила, що технологія має потенціал допомогти кур'єрам із важкими посилками та покращити загальний досвід клієнтів у процесі завершення замовлення.



Роботи Rivr відрізняються унікальною гібридною конструкцією: вони можуть використовувати колеса для швидкого пересування дорогами та переходити на крокування для подолання бордюрів, сходів та інших перешкод, які є недоступними для звичайних колісних систем.



Ця покупка не стала несподіванкою для ринку, оскільки Amazon раніше інвестувала в Rivr через свій Industrial Innovation Fund обсягом 1 млрд дол. Крім того, у березні минулого року венчурна фірма засновника компанії Джеффа Безоса (Jeff Bezos) під назвою Bezos Expeditions брала участь у посівному раунді фінансування стартапу на суму 22 млн дол. Залучення досвіду Rivr до структури Amazon Robotics відображає довгострокову стратегію корпорації щодо мінімізації людського фактора в логістичних ланцюжках.



На сьогодні Amazon уже розгорнула понад 1 млн роботів у своїй операційній мережі, значна частина яких працює всередині складів. Підрозділ Amazon Robotics був сформований ще у 2012 році після придбання виробника Kiva Systems за 775 млн дол. Проте перехід від складської автоматизації до роботи у відкритому міському середовищі є набагато складнішим технічним викликом, який вимагає досконалих систем комп'ютерного зору та AI для орієнтації в просторі.



Amazon перебуває на ранніх стадіях тестування цих пристроїв у реальних умовах. Компанія планує активно залучати своїх партнерів із доставки до польових випробувань, щоб збирати відгуки та адаптувати технологію перед її масштабуванням. Це дозволить врахувати нюанси роботи в різних погодних умовах та на різних типах покриття, що є критичним для стабільної роботи автономних кур'єрів.



Паралельно з цією угодою видання The Wall Street Journal повідомило, що Джефф Безос веде переговори про залучення 100 млрд дол. для нового фонду, який фокусуватиметься на придбанні виробничих компаній у сферах напівпровідників, оборони та аерокосмічної галузі. Метою фонду є використання AI для радикального прискорення автоматизації у важкій промисловості. Такі масштабні амбіції підтверджують, що придбання Rivr є лише частиною глобального тренду на заміну традиційної праці інтелектуальними машинами.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

