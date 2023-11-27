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З 1 грудня запрацює цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги

27 ноября 2023 г., 10:25

Як повідомляє Секретаріат Кабінету Міністрів України, з 1 грудня запрацює новий цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги в Україну.

Отримувачі зможуть подавати декларацію онлайн з використанням «Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги». Водночас триватиме перехідний період з можливістю подання паперової декларації до 1 квітня наступного року. Форма та зміст декларації залишаються однаковими в обох механізмах.

Відзначається, що електронна система дозволить створити прозорий облік гуманітарної допомоги, полегшити процедуру її ввезення та розподілу, а також унеможливить зловживання під час завезення та використання гуманітарки.

Скасовуються гарантійні листи від військових, а також запити на поставку та всі інші довідки. Також спрощується звітування - тепер звіт можна формувати в цифровій системі на основі декларацій, а більшість даних підтягнеться автоматично.

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