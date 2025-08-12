Вже восени українці зможуть надсилати SMS за допомогою супутникової технології Starlink Direct to Cell

12 августа 2025 г., 17:35

Український оператор мобільного зв’язку Київстар успішно випробував Starlink Direct to Cell – новітню технологію прямого супутникового зв’язку зі смартфоном. Вперше в Україні відбувся обмін текстовими повідомленнями, надісланими зі смартфонів через супутник.

Функція супутникового зв’язку через смартфон буде доступною поступово, у міру розгортання мережі. Першим етапом впровадження Starlink Direct to Cell в Україні стане можливість надсилати текстові повідомлення в мережі Київстар – її запуск заплановано на осінь. На тестовому етапі послуга надаватиметься безкоштовно.

Завдяки технології Starlink Direct to Cell безпосередньо до супутників Starlink підключатися зможе стандартний 4G-смартфон. Це дозволяє залишатися на зв'язку будь-де та за будь-яких обставин – під час походів у гори, несприятливих погодних умов, надзвичайних ситуацій чи знеструмлень через обстріли критичної інфраструктури.

