 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Вже восени українці зможуть надсилати SMS за допомогою супутникової технології Starlink Direct to Cell

12 августа 2025 г., 17:35

Український оператор мобільного зв’язку Київстар успішно випробував Starlink Direct to Cell – новітню технологію прямого супутникового зв’язку зі смартфоном. Вперше в Україні відбувся обмін текстовими повідомленнями, надісланими зі смартфонів через супутник.

Функція супутникового зв’язку через смартфон буде доступною поступово, у міру розгортання мережі. Першим етапом впровадження Starlink Direct to Cell в Україні стане можливість надсилати текстові повідомлення в мережі Київстар – її запуск заплановано на осінь. На тестовому етапі послуга надаватиметься безкоштовно.

Завдяки технології Starlink Direct to Cell безпосередньо до супутників Starlink підключатися зможе стандартний 4G-смартфон. Це дозволяє залишатися на зв'язку будь-де та за будь-яких обставин – під час походів у гори, несприятливих погодних умов, надзвичайних ситуацій чи знеструмлень через обстріли критичної інфраструктури.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  