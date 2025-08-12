Google з партнерами навчить ще 5000 українців користуватися штучним інтелектом

12 августа 2025 г., 16:35

Компанія Google оголошує про другу хвилю освітньої ініціативи, в межах якої ще 5000 українців отримають безоплатні ліцензії на курси AI Essentials та Prompting Essentials на освітній платформі Coursera.

Програма реалізується через десять партнерських організацій. П’ять з них – Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київська школа економіки (KSE), ГО «Дівчата» – вже брали участь у першій хвилі програми. До них приєднуються п’ять нових партнерів – Ресурсний центр ГУРТ, Inscience, Харківський ІТ Кластер, БО «Українська освітня платформа» та ІСАР Єднання.

Реєстрація на другу хвилю навчання вже відкрита з 12 серпня та триватиме до 20 серпня. Пройти курси та отримати сертифікати відібрані учасники матимуть змогу до середини жовтня.

Учасники, які вже подавали заявку в першій хвилі програми, можуть реєструватися знову, однак не матимуть пріоритету при відборі. Пріоритет надаватиметься: ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам; жінкам, які прагнуть опанувати сучасні технології для розвитку карʼєри.

Додатково у межах програми буде проведено відкритий вебінар на тему «Як правильно створювати запити для штучного інтелекту». Вже 26 серпня, о 17:00 усі зацікавлені матимуть змогу почути про основні правила промптингу для отримання бажаних результатів в роботі з генеративним штучним інтелектом та дізнатися чим можуть бути корисними курси Prompting Essentials та AI Essentials на платформі Coursera. Приєднатися можна за посиланням. Додатково реєструватися не потрібно.

