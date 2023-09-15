Всі Chromebook отримали 10 додаткових років автоматичних оновлень

15 сентября 2023 г., 13:31

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Компанія Google офіційно повідомила про нові способи подовження терміну служби ваших Chromebook.

Коли Chromebook дебютував у 2012 році, його доступна ціна допомогла зробити персональний комп'ютер більш доступним. Це також, як наголошує компанія, зробило їх чудовим рішенням для сфери освіти, забезпечивши школи безпечними, простими та керованими пристроями, допомагаючи їм заощаджувати бюджетні кошти.

За даними Futuresource, Chromebook є пристроєм номер один в освітньому сегменті (K-12) у всьому світі.

Google заявила, що усі платформи Chromebook отримуватимуть регулярні автоматичні оновлення протягом 10 років - більше, ніж будь-яка інша операційна система на сьогодні.

Компанія також працює з партнерами, щоб створювати Chromebook з більшою кількістю перероблених матеріалів (PCR), а також впроваджує нові енергоефективні функції та прискорює процеси їхнього ремонту. А після закінчення терміну служби Google продовжує допомагати школам, підприємствам і звичайним користувачам знайти правильний варіант переробки.

Наголошується, що безпека Chromebook - пріоритет номер один. Кожні чотири тижні пристрої отримують автоматичні оновлення, які роблять ноутбук більш захищеним і допомагають йому працювати довше. А з наступного року продовжиться термін дії цих автоматичних оновлень, щоб Chromebook користувачів отримував покращену безпеку, стабільність і функції протягом 10 років після випуску платформи.

«Платформа - це набір компонентів, розроблених для спільної роботи, які виробник обирає для кожного конкретного Chromebook. Щоб забезпечити сумісність з нашими оновленнями, ми співпрацюємо з усіма виробниками компонентів платформи (наприклад, процесора та Wi-Fi), щоб розробити та протестувати програмне забезпечення на кожному окремому Chromebook», йдеться у заяві компанії.

Починаючи з 2024 року усі Chromebook, випущені з 2021 року, автоматично отримають 10 років оновлень. Для систем, випущених до 2021 року, які вже використовуються, користувачі та ІТ-адміністратори матимуть можливість продовжити термін дії автоматичних оновлень до 10 років з моменту випуску платформи (після отримання останнього автоматичного оновлення).

Навіть якщо Chromebook більше не отримує автоматичних оновлень, він все одно постачається з потужними вбудованими функціями безпеки. Наприклад, завдяки функції Перевіреного завантаження пристрій виконує самоперевірку під час кожного запуску. Якщо вона виявляє, що систему було зламано або пошкоджено будь-яким чином, вона, як правило, відновлює себе, повертаючись до початкового стану.

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