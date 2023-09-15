Екзафлопний суперкомп'ютер Isambard 3 буде запущений до кінця 2023 року

15 сентября 2023 г., 14:35

0

Tweet

У рамках національної програми AI Research Resource (AIRR) уряд Великобританії виділив близько 900 млн фунтів стерлінга на створення суперкомп'ютера Isambard 3. Його проектна продуктивність становить понад 1 екзафлопс. Він буде розміщений в Університеті Брістоля у National Composite Centre (NCC).



Передбачається, що на його основі буде створено національний центр, покликаний допомогти дослідникам максимально розкрити потенціал штучного інтелекту та підтримати найважливішу роботу з вивчення можливостей та безпеки використання цієї технології.



"Isambard-AI стане одним з перших у світі великомасштабних суперкомп'ютерів з відкритим AI і спиратиметься на наш досвід розробки та експлуатації передових обчислювальних комплексів, таких як Isambard 3", - сказав Саймон Макінтош-Сміт, професор кафедри високопродуктивних обчислень Брістольського університету та керівників проекту.



В Isambard 3 використовується ARM-суперчіп Neoverse Grace компанії Nvidia у виробничій системі, що налічує щонайменше 55 000 ядер. Вона забезпечить більш ніж у шість разів більшу обчислювальну продуктивність і в шість разів більшу енергоефективність, ніж нині працюючий Isambard 2, і буде розміщена в автономному центрі обробки даних, що охолоджується, HPE Performance Optimized Data Centre (POD) в NCC. В Isambard 3, що підтримується групою GW4, що складається з чотирьох університетів регіону, також буде встановлена СХД на основі системи зберігання Cray ClusterStor E1000, що забезпечує розширене зберігання з інтелектуальною багаторівневою структурою для підтримки інтенсивних робочих навантажень, таких як навчання AI-моделей.



"Очікується, що AI матиме таке ж значення, як паровий вік, і торкнеться практично всіх сфер наукової та промислової діяльності. Вибір місця розміщення нового національного AI-суперкомп'ютера говорить про передові дослідження університету в галузі AI та машинного навчання", - сказав професор Філ Тейлор, проректор з наукової роботи та підприємництва Брістольського університету.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні