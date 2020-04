Время строить

21 апреля 2020 г., 17:25

Marc Andreesen, когда-то основатель компании Netscape, а сейчас венчурный инвестор и основатель компании Andreesen Horowitz, опубликовал эссе, призывая кардинально пересмотреть пути развития общества – прежде всего, американского, – которое оказалось неспособным эффективно справиться с пандемией коронавируса.

Ниже приведен перевод эссе.

***

Каждое западное учреждение оказалось неподготовленным к пандемии коронавирусов, несмотря на многочисленные предыдущие предупреждения. Этот монументальный провал институциональной эффективности будет ощущаться в течение оставшегося десятилетия, но сегодня все же не слишком рано задаваться вопросом, почему, и что нам с этим делать.

Многие из нас хотели бы повесить эту причину на ту или иную политическую партию, на то или иное правительство. Но суровая реальность такова, что все провалилось – ни одна западная страна, ни одно государство, ни один город не были подготовлены – и, несмотря на тяжелую работу и зачастую экстраординарные жертвы многих людей в этих институтах. Так что проблема лежит глубже, чем у вашего любимого политического оппонента или вашей родной нации.

Частью проблемы является очевидное предвидение, провал воображения. Но другая часть проблемы – это то, что мы не сделали заранее, и то, что мы не можем сделать сейчас. И это провал действия, и в частности нашей широко распространенной неспособности *строить*.

Мы видим это сегодня с вещами, которые нам срочно нужны, но которых у нас нет. У нас недостаточно коронавирусных тестов, или тестовых материалов – включая, удивительно, ватные палочки и обычные реагенты. У нас не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, комнат отрицательного давления и мест в палатах реанимации. И у нас недостаточно хирургических масок, защитных очков и медицинских халатов – как я уже писал, Нью-Йорк отчаянно призывает использовать дождевые пончо в качестве медицинских халатов. Дождевые пончо! В 2020 г.! В Америке!

У нас также нет ни терапии, ни вакцины – несмотря, опять же, на годы заблаговременного предупреждения о коронавирусах, переносимых летучими мышами. Наши ученые, будем надеяться, изобретут терапию и вакцину, но тогда, возможно, у нас не будет заводов-производителей, необходимых для масштабирования их производства. И даже тогда мы посмотрим, сможем ли мы развернуть терапию или вакцину достаточно быстро, чтобы иметь значение – ученым потребовалось пять лет, чтобы получить официальное разрешение на проведение испытаний новой вакцины «Эбола» после вспышки этого бедствия в 2014 г., ценой многих человеческих жизней.

В США у нас даже нет возможности получить федеральные деньги на спасение людей и предприятий, которые в них нуждаются. Десятки миллионов уволенных рабочих и их семей, а также многие миллионы малых предприятий сейчас находятся в серьезной беде, и у нас нет прямого способа перечислить им деньги без потенциально катастрофических задержек. Правительство, которое ежегодно собирает деньги со всех своих граждан и предприятий, никогда не создавало систему распределения денег, когда они нужны нам больше всего.

Почему у нас нет таких вещей? Медицинское оборудование и финансовые каналы не требуют космических технологий. Конечно, лечение и разработка вакцины – это тяжело! Но делать маски и переводить деньги не сложно. Мы могли бы иметь такие вещи, но мы выбрали не иметь – в частности, мы выбрали не иметь механизмов, заводов, систем, чтобы делать такие вещи. Мы выбрали не строить.

Вы не просто видите это самодовольство, это довольство статус-кво и нежелание строить, в пандемии, или в здравоохранении вообще. Вы видите это на протяжении всей западной жизни, и особенно на протяжении всей американской жизни.

Вы видите это в жилье и физическом состоянии наших городов. Мы не можем построить почти достаточное количество жилья в наших городах с растущим экономическим потенциалом – что приводит к сумасшедшему взлету цен на жилье в таких местах, как Сан-Франциско, делая практически невозможным для обычных людей переезд и трудоустройство в будущем. Мы также больше не можем сами строить города. Когда продюсеры HBO «Westworld» захотели изобразить американский город будущего, они не снимали ни в Сиэтле, ни в Лос-Анджелесе, ни в Остине – они отправились в Сингапур. Во всех наших лучших городах должны быть сверкающие небоскребы и впечатляющая среда обитания на уровнях, намного превышающих те, что у нас есть сейчас; где же они?

Вы видите это в образовании. У нас есть лучшие университеты, да, но с возможностью обучать только микроскопический процент от 4 млн. новых 18-летних детей в США каждый год, или 120 млн. новых 18-летних детей в мире каждый год. Почему бы не обучать каждого 18-летнего? Разве это не самое важное, что мы можем сделать? Почему бы не построить гораздо больше университетов или не расширить те, которые у нас есть? Последним крупным нововведением в системе образования была система Монтессори, который восходит к 1960-м годам; мы проводим исследования в области образования, которые никогда не достигали практического применения в течение 50 лет с тех пор; почему бы не построить намного больше замечательных школ, используя все, что мы сейчас знаем? Мы знаем, что индивидуальное репетиторство может надежно увеличить результаты обучения на два стандартных отклонения (эффект Блума два-сигмы); у нас есть интернет; почему бы нам не построить системы, которые бы подбирали каждого молодого ученика с более старшим репетитором, чтобы значительно улучшить успеваемость учеников?

Вы видите это в производстве. Вопреки общепринятой мудрости, объем производства в Америке выше, чем когда-либо, но почему так много производства было перенесено в места с более дешевым ручным трудом? Мы знаем, как строить высокоавтоматизированные заводы. Мы знаем огромное количество высокооплачиваемых рабочих мест, которые мы создадим для проектирования, строительства и эксплуатации этих заводов. Мы знаем – и это мы испытываем прямо сейчас! – стратегическую проблему в опоре на оффшорное производство ключевых товаров. Почему мы не строим «инопланетные дредноуты» Элона Муска – гигантские, блестящие, современные фабрики, производящие все мыслимые виды продукции, с максимально возможным качеством и минимально возможной ценой – по всей нашей стране?

Вы видите это в транспорте. Где сверхзвуковой самолет? Где миллионы беспилотных летательных аппаратов? Где высокоскоростные поезда, парящие монорельсы, гиперлупы и да, летающие вагоны?

Проблема в деньгах? В это трудно поверить, когда у нас есть деньги, чтобы вести бесконечные войны на Ближнем Востоке и неоднократно выручать несостоятельные банки, авиакомпании и автопроизводителей. Федеральное правительство только что приняло пакет по спасению от коронавируса стоимостью 2 трлн. долл. за две недели! Проблема в капитализме? Я согласен с Николасом Стерном, когда он говорит, что капитализм – это то, как мы заботимся о людях, которых не знаем – все эти сферы уже высокодоходны и должны быть основной площадкой для капиталистических инвестиций, хорошей как для инвестора, так и для клиентов, которых обслуживают. Является ли проблемой техническая компетентность? Очевидно, что нет, иначе у нас уже не было бы домов и небоскребов, школ и больниц, автомобилей и поездов, компьютеров и смартфонов.

Проблема в желании. Мы должны хотеть эти вещи. Проблема в инерции. Мы должны хотеть этих вещей больше, чем мы хотим предотвратить эти вещи. Проблема в регуляциях. Мы должны хотеть, чтобы новые компании строили эти вещи, даже если они не нравятся сотрудникам, даже если они только заставляют сотрудников строить эти вещи. И проблема в воле. Мы должны построить эти вещи.

И мы должны отделить императив построения этих вещей от идеологии и политики. Обе стороны должны внести свой вклад в строительство.

Правые начнут с более естественного, хотя и скомпрометированного положения. Обычно правые за производство, но слишком часто они коррумпированы силами, которые сдерживают рыночную конкуренцию и строительство вещей. Правые должны вести жесткую борьбу с капитализмом, посягательством регулирующих органов, окостенением олигополий, офшорингом, порождающим риски, и инновациями, более выгодными инвесторам, а не пользователям (хотя такие инновации в конечном итоге еще более выгодны инвесторам).

Пришло время для полномасштабной, бескомпромиссной, бескомпромиссной политической поддержки со стороны правых, для агрессивных инвестиций в новые продукты, в новые отрасли промышленности, на новые заводы, в новую науку, в большие скачки вперед.

Левые более склоны к государственному регулированию и участию во многих из этих областей. На что я скажу – докажите, что это лучшая модель! Продемонстрируйте, что государственный сектор может построить лучшие больницы, лучшие школы, лучший транспорт, лучшие города, лучшее жилье. Перестаньте пытаться защитить старое, укоренившееся, несущественное; полностью посвятите государственный сектор будущему. Милтон Фридман однажды сказал, что большая ошибка государственного сектора заключается в том, что он судит о политике и программах по своим намерениям, а не по результатам. Вместо того, чтобы воспринимать это как оскорбление, воспринимайте это как вызов – стройте новые вещи и показывайте результаты!

Покажите, что новые модели здравоохранения в государственном секторе могут быть недорогими и эффективными – как насчет того, чтобы начать с программ для ветеранов? Когда появится следующий коронавирус, взорвите нас! Даже такие частные университеты, как Гарвард, обеспечены государственным финансированием; почему 100000 или 1 млн. студентов в год не могут посещать Гарвард? Почему регуляторы и налогоплательщики не должны требовать, чтобы Гарвард строил? Разрешите климатический кризис с помощью строительства – эксперты в области энергетики говорят, что вся углеродная генерация электроэнергии на планете может быть заменена несколькими тысячами новых атомных реакторов с нулевым выбросом вредных веществ, так что давайте построим их. Может быть, мы сможем начать с 10 новых реакторов? Тогда 100? А остальные?

На самом деле, я думаю, что строительство – это то, как мы перезапустим Американскую мечту. Вещи, которые мы строим в огромных количествах, например, компьютеры и телевизоры, быстро падают в цене. Вещи, которые мы не строим, такие как жилье, школы и больницы, быстро взлетают в цене. Что такое Американская мечта? Возможность иметь свой собственный дом и семью, которую вы можете обеспечить. Нам нужно преодолеть стремительно растущие кривые цен на жилье, образование и здравоохранение, чтобы убедиться, что каждый американец может осуществить свою мечту, и единственный способ сделать это – построить.

Строить нелегко, иначе мы бы уже все это делали. Нам нужно больше требовать от наших политических лидеров, от наших генеральных директоров, от наших предпринимателей, от наших инвесторов. Мы должны требовать больше нашей культуры, нашего общества. И мы должны требовать больше друг от друга. Мы все нужны, и все мы можем внести свой вклад в строительство.

На каждом шагу, всем вокруг нас, мы должны задавать вопрос, что вы строите? Что вы строите напрямую, или помогаете другим людям строить, или учите других людей строить, или заботитесь о людях, которые строят? Если работа, которую вы выполняете, не ведет либо к тому, что что что-то строится, либо к тому, что вы заботитесь о людях напрямую, мы подвели вас, и нам нужно, чтобы вы заняли должность, занятие, карьеру, где вы можете внести свой вклад в строительство. Всегда есть выдающиеся люди даже в самых сломанных системах – мы должны получить все таланты, которые мы можем на самые большие проблемы, которые у нас есть, и на построение ответов на эти проблемы.

Я ожидаю, что это эссе будет подвергнуто критике. Вот скромное предложение для моих критиков. Вместо того, чтобы атаковать мои идеи о том, что строить, задумайте свои собственные! Как вы думаете, что мы должны строить? Есть отличный шанс, что я соглашусь с вами.

Наша нация и наша цивилизация были построены на производстве, на строительстве. Наши праотцы и прародители строили дороги и поезда, фермы и заводы, затем компьютер, микрочип, смартфон, и не считая тысяч других вещей, которые мы сейчас воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, которые определяют нашу жизнь и обеспечивают наше благополучие. Есть только один способ почтить их наследие и создать будущее, которое мы хотим для наших собственных детей и внуков, и это – построить.

Время строить

