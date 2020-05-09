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Впервые хромбуки возьмут четверть мирового рынка ноутбуков

9 мая 2020 г., 17:15
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Впервые хромбуки возьмут четверть мирового рынка ноутбуков

Смещение акцентов в сторону удаленных работы и обучения вследствие пандемии COVID-19, позитивно отразилось на индустрии ноутбуков. Причем, наиболее высокие темпы развития удалось продемонстрировать направлению хромбуков.

Согласно оценкам TrendForce, во втором квартале года мировые поставки хромбуков достигнут рекордного объема, что позволит им оставить за собой 25% квартальных поставок ноутбуков. На руку сегменту сыграл образовательный рынок Северной Америки и Европы, который и раньше оставался одним из приоритетных направлений сбыта. В ситуации же с необходимостью дистанционного обучения недорогие устройства оказались как нельзя кстати. Что характерно, относительно недавно хромбуки начали покорять даже ранее малоперспективные рынки, к примеру, японский.

Тем не менее, высокий результат текущей календарной четверти приведет к тому, что традиционный, вызванный сезоном back-to-school всплеск спроса в третьем квартале, в нынешнем году вряд ли повторится. Как результат, в 2020 г. глобально будет отгружено не менее 20 млн хромбуков. Относительно прошлого года., по итогам которого было отгружено 17 млн устройств, рост достигнет 17%. Подконтрольная доля рынка ноутбуков, таким образом, возрастет с 10,5 до 12,8%.


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