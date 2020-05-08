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Свыше трети поставленных в 2020 г. смартфонов будут оснащены экранами AMOLED

8 мая 2020 г., 17:45
Свыше трети поставленных в 2020 г. смартфонов будут оснащены экранами AMOLED

И хотя пандемия COVID-19 уже привела к сокращению мирового производства смартфонов, производители устройств продолжают активно внедрять в собственные продуктовые портфолио модели с панелями AMOLED. Если верить прогнозам исследователей из TrendForce, по итогам нынешнего года их проникновение на рынок достигнет 35,6%, тогда как годом ранее составляло 31,0%. Причем, прогноз до вспышки коронавируса говорил о преодолении рубежа в 37,7%.

С другой стороны, доля смартфонов с ЖК-экранами, выполненными по технологиям LTPS и a-Si, будет ежегодно уменьшаться. В частности, направление, объединяющее модели, оснащенные экранами LPTS, сократится с 40,2% в 2019 г., до 37,8% по итогам 2020 г. За аналогичный временной период смартфоны с дисплеями a-Si сократят присутствие с 28,8 до 26,6%.


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