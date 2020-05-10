«Компьютерному Обозрению» 25 лет!

10 мая 2020 г., 11:45

Сегодня наше издание отмечает двадцатипятилетие!



В мае 1995 г. вышел первый бумажный, тогда еще черно-белый номер под названием «Hotline – Компьютерное Обозрение». А с сентября того же года журнал «Компьютерное Обозрение» начал выходить уже каждую неделю. С начала 1997 г. издание было уже полноцветным - первым в Украине полноцветным еженедельником.



С февраля 2011 г. «Компьютерное Обозрение» полностью переходит в цифровой формат. И помимо публикаций на сайте редакция еженедельно продолжает готовить дайджест для наших подписчиков.



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