 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 18 (1214)

26.04 - 03.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Компьютерному Обозрению» 25 лет!

10 мая 2020 г., 11:45

Сегодня наше издание отмечает двадцатипятилетие!

В мае 1995 г. вышел первый бумажный, тогда еще черно-белый номер под названием «Hotline – Компьютерное Обозрение». А с сентября того же года журнал «Компьютерное Обозрение» начал выходить уже каждую неделю. С начала 1997 г. издание было уже полноцветным - первым в Украине полноцветным еженедельником.

С февраля 2011 г. «Компьютерное Обозрение» полностью переходит в цифровой формат.  И помимо публикаций на сайте редакция еженедельно продолжает готовить дайджест для наших подписчиков.

Мы благодарны нашим читателям и нашим партнерам!
Спасибо за то, что вы с нами!


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  