"Воля" за допомогою AI покращила якість 61 українського фільму

15 сентября 2023 г., 16:25

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Компанія "Воля"повідомила, що реалізувала проєкт, який передбачає підвищення якості зображення 61 стрічки Кіностудії ім. О. Довженка, Одеської кіностудії та інших.

Тепер глядачі можуть переглянути у якості Full HD на сучасних пристроях такі відомі українські стрічки, як «Пропала грамота» (1972), «Білий птах з чорною ознакою» (1971), «Захар Беркут» (1971), «Лісова пісня. Мавка» (1980) та інші.



Коментуючи технічні деталі проєкту, компанія повідомила, що проєкт реалізований виключно її силами - режисер монтажу, що постійно ставив на конвертацію нові першоджерела та співробітники технічної підтримки каналів, що перевіряли конвертовані стрічки. Завдання підвищення роздільної здатності фільмів було виконано з допомогою платформи MacBook Pro, яка була оснащена 64 ГБ оперативної пам'яті. Процес конвертації зайняв більше 100 днів при тому, що робота йшла цілодобово. На перших етапах було важко визначитись з остаточними налаштуваннями, адже програма, якою користувались, дає можливість підіймати якість різними способами, повідомили представники провайдера.



«Ми використовуємо найсучасніші технології, щоб надавати клієнтам найкращі продукти. В цьому проєкті штучний інтелект опрацював 97 годин українських фільмів з 1954 по 2013 рік виробництва. Окрім того, за останні роки компанія "Воля" вклала в український дубляж понад 10 млн гривень. Це наш внесок у розвиток кінематографа» – коментує подію Анастасія Риженко, керівник медіадепартаменту компанії "Воля".



Окрім Volia TV, конвертовані фільми будуть доступні на власних телеканалах компанії Сіne+, які транслюються у багатьох мережах країни.

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