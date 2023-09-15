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"Воля" за допомогою AI покращила якість 61 українського фільму

15 сентября 2023 г., 16:25
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"Воля" за допомогою AI покращила якість 61 українського фільму

Компанія "Воля"повідомила, що реалізувала проєкт, який передбачає підвищення якості зображення 61 стрічки Кіностудії ім. О. Довженка, Одеської кіностудії та інших.

Тепер глядачі можуть переглянути у якості Full HD на сучасних пристроях такі відомі українські стрічки, як «Пропала грамота» (1972), «Білий птах з чорною ознакою» (1971), «Захар Беркут» (1971), «Лісова пісня. Мавка» (1980) та інші.

Коментуючи технічні деталі проєкту, компанія повідомила, що проєкт реалізований виключно її силами - режисер монтажу, що постійно ставив на конвертацію нові першоджерела та співробітники технічної підтримки каналів, що перевіряли конвертовані стрічки. Завдання підвищення роздільної здатності фільмів було виконано з допомогою платформи MacBook Pro, яка була оснащена 64 ГБ оперативної пам'яті. Процес конвертації зайняв більше 100 днів при тому, що робота йшла цілодобово. На перших етапах було важко визначитись з остаточними налаштуваннями, адже програма, якою користувались, дає можливість підіймати якість різними способами, повідомили представники провайдера.

«Ми використовуємо найсучасніші технології, щоб надавати клієнтам найкращі продукти. В цьому проєкті штучний інтелект опрацював 97 годин українських фільмів з 1954 по 2013 рік виробництва. Окрім того, за останні роки компанія "Воля" вклала в український дубляж понад 10 млн гривень. Це наш внесок у розвиток кінематографа» – коментує подію Анастасія Риженко, керівник медіадепартаменту компанії "Воля".

Окрім Volia TV, конвертовані фільми будуть доступні на власних телеканалах компанії Сіne+, які транслюються у багатьох мережах країни.

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