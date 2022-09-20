«Датагруп-Volia» вже інвестувала понад 500 млн грн у модернізацію опорної мережі

20 сентября 2022 г., 14:35

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Всеукраїнський оператор зв'язку «Датагруп-Volia» оголошує про завершення першого етапу програми з модернізації мережі, яка реалізується у партнерстві з Cisco, на який вже було спрямовано близько 500 млн грн.

Об’єднана мережа «Датагруп-Volia» є однією з найбільших в країні, охоплює населені пункти у 22 областях України та має близько 34 тис. км власних волоконно-оптичних ліній. Завдяки великій мережі міжміських ліній по всій країні компанія може оперативно скеровувати потоки трафіку на резервні канали для швидкого відновлення послуг, якщо трапляються магістральні аварії. В межах першого етапу модернізації, побудовано 11 додаткових резервних лінків загальною ємністю понад 900 ГБіт/с та встановлено 200 одиниць високотехнологічного обладнання, що дозволило підвищити відмовостійкість опорної мережі більш ніж удвічі. Також, завдяки модернізації на ключових ділянках пропускна здатність мережі збільшилась у 10 разів.

Стабільність та швидкість доступу до послуг забезпечується високою оптоволоконною проникністю мереж у всіх містах присутності. Завдяки сучасному мережевому обладнанню компанія має змогу проводити цілодобовий моніторинг параметрів мережі для виявлення пошкоджень і аварій та оперативного їх усунення.

«Датагруп-Volia» від початку війни сконцентрувала всі свої зусилля на підтримці та покращенні якості надання послуг зв’язку по всій Україні. Фахівці компанії працюють у режимі 24/7, здійснюючи ремонтні роботи з відновлення послуг у звільнених містах, а також працюючи над впровадженням нової мережі та підключенням до неї критичних сервісів. Наразі встановлено понад 200 одиниць нового обладнання на опорній мережі. Попри постійні роботи з відновлення пошкоджених через бойові дії ліній, ми змогли реалізувати перший етап такого амбітного проєкту із модернізації», – підкреслює Михайло Шелемба, СЕО «Датагруп-Volia».

«У воєнний час саме надійність та доступність зв’язку є критично важливими чинниками. І ми дуже раді, що саме технології Cisco зможуть забезпечити український бізнес та абонентів якісним і надійним інтернетом», – зазначив Сергій Мартинчук, голова представництва Cisco в Україні.

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