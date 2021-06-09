«Датагруп» закрила угоду щодо придбання 100 % групи компаній Volia

9 июня 2021 г., 13:55

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«Датагруп» оголосила, що завершила підписання угоди щодо придбання компанії Volia – провідного українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримав угоду, надавши компанії фінансування у розмірі 65 млн долл., що є найбільшою позикою ЄБРР в українському секторі телекомунікацій, медіа та технологій. 96 % акцій «Датагруп» належать фонду під управлінням Horizon Capital (разом із генеральним директором, який володіє рештою акцій).



«Це історичний момент для обох компаній, а також для українського телекомунікаційного сектора загалом, – підкреслив Михайло Шелемба, генеральний директор «Датагруп». – Об'єднання «Датагруп» і Volia створить нового національного лідера на українському ринку фіксованого зв'язку в ключових клієнтських сегментах – B2C, B2B та у сегменті оптових продажів. Об'єднана мережа охоплюватиме понад 4 мільйони українських домогосподарств у 50 найбільших містах країни, а оптоволоконна інфраструктура довжиною понад 30 000 км стане однією з найбільших у країні».



У «Датагруп» очикують, що завдяки інтеграції абонентських баз, оптимізації витрат і бізнес-процесів, а також масштабній модернізації мережі вдасться прискорити розвиток об'єднаної компанії удвічі протягом найближчих п'яти років. Крім зміцнення позицій у всіх клієнтських сегментах, нова організація зосередиться на наданні своїм клієнтам додаткових послуг: хмарних продуктів і сервісів із кібербезпеки для клієнтів B2B, а також рішень IoT і OTT для роздрібних клієнтів.



Нещодавно «Датагруп» у партнерстві з Cisco запровадила повномасштабний проєкт модернізації своєї мережі, який дозволить збільшувати її пропускну здатність більш ніж у 10 разів із можливістю масштабування до 20 разів. «Через рік мережа компании стане однією з найсучасніших, гнучких і масштабованих телекомунікаційних мереж у країні. Ці ініціативи разом зі значною операційною взаємодією та фінансовою підтримкою з боку ЄБРР і Horizon Capital дійсно роблять нас національним лідером, проклавши шлях для подальшої консолідації дуже фрагментованого фіксованого ринку телекомунікацій, на якому працюють близько 6000 зареєстрованих інтернет-провайдерів», зазначив Михайло Шелемба.



Голова «Датагруп» також додав: «Ми й надалі розвиватимемо та надаватимемо всім нашим роздрібним абонентам розважальний контент світового рівня на стрімінгових платформах. Сьогодні OTT-платформа Volia – це понад 180 телеканалів разом із п'ятьма власними кіноканалами Cine+, що показують фільми з найвищим рейтингом. Ми пишаємося нашими партнерськими відносинами та співпрацею з найбільшими міжнародними та українськими виробниками і власниками контенту, такими як студії Disney, Universal, Film.ua, Paramount. Ми продовжуватимемо розширювати нашу відеотеку, яка наразі налічує понад 13 тисяч фільмів, серіалів і шоу, та є доступною для перегляду на нашій стрімінговій платформі, а також на найпопулярніших пристроях: Smart TV, мобільних девайсах, комп’ютерах і медіабоксах».



«Я дуже радий взяти участь у цій знаковій угоді з об'єднання двох великих компаній – «Датагруп» і Volia – у єдиного гравця національного масштабу. В об'єднаній компанії працюватимуть понад 4000 співробітників, які обслуговуватимуть понад мільйон клієнтів. Я впевнений, що завдяки синергії та амбіціям обох команд ми створимо ще більш привабливу ціннісну пропозицію для наших клієнтів та отримаємо високий прибуток для акціонерів», видмитив П'єр Данон, голова наглядової ради об’єднаної групи «Датагруп».

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