Вже понад 400 тисяч ФОПів відкрили українці через «Дію»

15 сентября 2023 г., 17:35

Попри війну та постійні обстріли, українці продовжують створювати та масштабувати бізнес. За даними, які наводить Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, з використанням «Дії» відкрито вже 400 тисяч ФОПів (фізична особа підприємець). А це підтримка економіки та створення нових робочих місць.

Послуга з реєстрації ФОПу повністю автоматична. Людський фактор відсутній. Сервіс економить час бізнесу, усуває бюрократію та паперову роботу. Як стверджується, це один із найшвидших сервісів відкриття бізнесу у світі.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні

0

Tweet