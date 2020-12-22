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«Датагруп» усилит свой розничный бизнес за счет поглощения Volia

22 декабря 2020 г., 12:32
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«Датагруп» усилит свой розничный бизнес за счет поглощения телекомоператора Volia

«Датагруп» усилит свой розничный бизнес за счет поглощения Volia

Оператор связи «Датагруп» объявил о достижении договоренности, в рамках которой будет приобретено 100% группы компаний Volia.

Сделка будет осуществелна при полной поддержке фонда EEGF II Horizon Capital, который является единственным инвестором «Датагруп» с долей 96,13% вместе с генеральным директором Михаилом Шелембой (его доля 3,87%). Соглашение подлежит официальному одобрению со стороны регуляторных органов.

«Видение объединения этих двух компаний, каждой из которых владеет фонд прямого инвестирования, была давней мечтой Horizon Capital и «Датагруп». Мы рады реализовать те возможности, которые появляются в результате слияния двух компаний, дополняющих друг друга. Как «Датагруп», так и Volia работают в очень фрагментированных отраслях, что исторически означало ограниченный интерес инвесторов и соответствующий объем инвестиций. Масштаб имеет слишком большое значение, когда речь заходит о телекоммуникационной инфраструктуре, чтобы соответствовать требованиям растущей диджитализации страны, а это требует значительных капиталовложений для модернизации и расширения как сети доступа, так и национальной оптоволоконной инфраструктуры. Выигрывают от этого слияния потребители Украины и страна в целом, поскольку Украине нужны значительные инвестиции в инфраструктуру, чтобы соответствовать требованиям эпохи цифровых технологий», – отметила Елена Кошарная, основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital.

«Рынок фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в Украине чрезвычайно раздроблен, поскольку в стране работает более 5000 поставщиков данной услуги. Эта большая фрагментация не позволяет большинству игроков поддерживать высокий уровень инвестиций, необходимый для постоянного внедрения новых технологий, что является критичным в современном цифровом мире. Слияние компаний «Датагруп» и Volia позволит нам создать операционную синергию, инвестировать в модернизацию наших сетей, продолжать оказывать высококачественные услуги нашим клиентам и откроет больше возможностей для наших сотрудников. Каждая компания обслуживает разные сегменты рынка: «Датагруп» является лидером B2B-сегмента, только 15% доходов которой приносит B2C, тогда как Volia – лидер в сегменте B2C, который получает менее 5% своих доходов от B2B-клиентов. После интеграции объединенный бизнес будет генерировать более 130 млн. долл. выручки и 50 млн. долл. EBITDA с одним из самых низких коэффициентов задолженности среди крупных телекоммуникационных компаний в Центральной и Восточной Европе. Мы надеемся, что это соглашение позволит привлечь инвестиции в инфраструктуру Украины как со стороны отечественных, так и со стороны международных инвесторов», – добавляет Михаил Шелемба, генеральный директор и акционер «Датагруп».

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