Лінійка SanDisk поповнена рішеннями для професіоналів

15 сентября 2023 г., 15:35

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За повідомленням Western Digital, компанія представила на виставці IBC2023, яка проходить в Амстердамі з 15 по 18 вересня, рішеннями для професіоналів під брендом SanDisk Professional.



Так на стенді виробника продемонстрований зовнішній жорсткий диск SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT, оснащений інтерфейсом Thunderbolt 3, що забезпечує чудову продуктивність та підтримує послідовне підключення до п'яти пристроїв для побудови різноманітних робочих процесів створення цифрового контенту. Він також сумісний з інтерфейсом USB 3.2 Gen 2.



У пристрої встановлено жорсткий диск корпоративного класу Ultrastar зі швидкістю обертання шпинделя 7200 об/хв. При місткості до 22 ТБ та швидкості читання/запису 260 МБ/с, це рішення дозволяє гнучко справлятися з високими робочими навантаженнями та створювати резервні копії критично важливого контенту.



Модель SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT вже доступна за ціною $369,99 за версію об'ємом 6 ТБ з п'ятирічною обмеженою гарантією.



На стенді компанії представлений й зовнішній жорсткий диск SanDisk Professional G-RAID MIRROR. При загальному обсязі до 44 ТБ із використанням двох жорстких дисків Ultrastar корпоративного класу по 22 ТБ зі швидкістю обертання шпинделя 7200 об/хв, це рішення призначене для найважчих робочих навантажень та архівування важливих матеріалів, що дозволяє користувачам створювати резервні копії своїх життєвих досягнень та жити спокійно, знаючи що найважливіші файли знаходяться в одному місці.



За промовчуванням цей накопичувач поставляється в RAID 1, тому цінний вміст автоматично дублюється на другому диску, що забезпечує надійне резервування даних. Перемикання в режими JBOD або RAID 0 здійснюється простим клацанням перемикача - не потрібно завантажувати програму або встановлювати спеціальне програмне забезпечення.



У складі накопичувача є слот PRO-BLADE SSD mag для встановлення твердотілого накопичувача.



SanDisk Professional G-RAID MIRROR можна придбати у магазині Western Digital Store або в авторизованих роздрібних продавців, електронних продавців та дистриб'юторів SanDisk Professional. Попереднє замовлення пристрою можна зробити вже зараз в магазині Western Digital. Ціна моделі в США починається від $659,99 за 12 ТБ із п'ятирічною обмеженою гарантією.



Була також продемонстрована карта пам'яті SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B. Для неї заявлена мінімальна стійка швидкість запису 1400 МБ/с, що дозволяє знімати відео у форматі 8K кінематографічної якості без втрати кадрів.



Її міцний корпус захищає при падінні з висоти до 1 м і від зусилля до 50 ньютонів, забезпечуючи збереження незамінних матеріалів та відеозаписів.



Поєднання картки PRO-CINEMA CFexpress Type B з пристроями SanDisk Professional PRO-READER CFexpress і PRO-DOCK 4 дозволяє масштабувати одночасне вивантаження, що сприяє максимальній продуктивності.



Карти SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B будуть доступні восени цього року в магазині Western Digital Store або в авторизованих роздрібних продавців, електронних продавців та дистриб'юторів SanDisk Professional. Попереднє замовлення пристрою можна зробити вже зараз в магазині Western Digital. Ціна моделі у США починається від $399,99 за 320 ГБ з обмеженою довічною гарантією.

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