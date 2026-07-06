Експідрозділ Honeywell купує Element Solutions за 14,5 млрд дол.

6 июля 2026 г., 17:15

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Американські компанії Solstice Advanced Materials та Element Solutions офіційно оголосили про укладення остаточної угоди, за якою друга буде придбана у межах правочину, що оцінюється приблизно у 14,5 млрд дол., враховуючи прийняття чистого боргу.





Як зазначається, ця транзакція суттєво прискорить стратегію Solstice щодо розбудови провідної платформи передових матеріалів із високим рівнем присутності на ринках мікроелектроніки, АІ-инфраструктури та інших суміжних сегментах.





За умовами погодженої структури злиття, акціонери Element отримають 10 дол. готівкою та 0,5 простої акції Solstice за кожну власну акцію. Після завершення процесу інтеграції, який очікується у першій половині 2027 року, акціонери Element володітимуть приблизно 44% об'єднаної компанії, яка продовжить функціонувати під загальною назвою Solstice.





На сукупній основі обидва бізнеси мали б чистий виторг за повний 2025 рік у розмірі близько 6,8 млрд дол. із показником скоригованої маржі EBITDA на рівні 26%, враховуючи очікувану синергію. Solstice розраховує досягти понад 180 млн дол. чистих синергетичних ефектів уже до третього року після закриття угоди завдяки оптимізації закупівель, виробництва, ланцюжків постачання та скороченню адміністративних витрат.





Очолить об'єднаного гіганта чинний президент та головний виконавчий директор Solstice Девід Сьюелл (David Sewell). Коментуючи угоду, він зазначив, що об'єднана компанія матиме чудові позиції для отримання вигоди від фундаментальних чинників розвитку на високоростучих кінцевих ринках. За його словами, Element приносить взаємодоповнюючі можливості, глибокі відносини з клієнтами та модель, керовану технічним обслуговуванням, що розширює підтримку замовників від ранніх стадій розробки до масового виробництва.





Компанія Solstice Advanced Materials зі штаб-квартирою у Морріс-Плейнс, штат Нью-Джерсі, є визнаним розробником та виробником спеціалізованих хімічних матеріалів, високоефективних холодоагентів та прикладних інженерних рішень. Вона була виділена зі складу бізнесу передових матеріалів Honeywell International у жовтні 2025 року в межах стратегічного плану конгломерату щодо розділення на три незалежні публічні компанії, сфокусовані на автоматизації, аерокосмічній галузі та матеріалах. Цей поділ було завершено у червні 2026 року відокремленням аерокосмічного напрямку. Окрім напівпровідникового та комерційного секторів, Solstice утримує стратегічні позиції в енергетичній безпеці, виступаючи єдиним постачальником послуг із конверсії урану в США.





Element Solutions, заснована у 2019 році зі штаб-квартирою в Маямі, є великим розробником та постачальником спеціальних хімічних речовин. Продукція Element використовується у процесах фабрикації напівпровідников, передового пакування мікросхем, автомобільної техніки та комунікаційної інфраструктури, включаючи технологію ActiveCopper від Kuprion.





Об'єднання активів дозволяє Solstice повністю замкнути ланцюжок створення вартості в сегменті високотехнологічних матеріалів для штучного інтелекту. Якщо раніше Solstice сильніше асоціювалася безпосередньо з холодоагентами та макросистемами охолодження, то експертиза Element у хімічних формулах та технологіях мікромонтажу додає можливості безпосередньо на рівні кристалів — від початкового етапу виготовлення кремнієвих пластин до передового пакування та збирання плат. Це створює унікальний синергетичний ефект для дата-центрів та розробників передових чипів, де проблема відведення тепла та збереження цілісності сигналу стала головним інженерним бар'єром на шляху масштабування обчислювальних потужностей.





Незважаючи на значний обсяг транзакції у 14,5 млрд дол. та початкове боргове навантаження на рівні 3,5x EBITDA, Solstice демонструє впевненість у власній фінансовій моделі. Отримавши повну операційну свободу від Honeywell у жовтні 2025 року, менеджмент компанії обрав стратегію капіталізації на ринках із довгостроковими трендами зростання. Очікувана конверсія вільного грошового потоку на рівні близько 75% у середньостроковій перспективі та прогнозоване швидке зниження боргу за півтора року вказують на високу маржинальність інтегрованого бізнесу. Прогноз середньорічного зростання виторгу на рівні середніх та високих однозначних чисел відображає очікування стабільного попиту на спеціальні матеріали для АІ-інфраструктури та систем охолодження дата-центрів у середньостроковій перспективі.

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