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PCI-SIG оголошує специфікації кабелів CopprLink для технологій PCIe 5.0 і 6.0

2 мая 2024 г., 14:35
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PCI-SIG оголошує специфікації кабелів CopprLink для технологій PCIe 5.0 і 6.0

Організація PCI-SIG, що відповідає за широко поширений стандарт PCI Express (PCIe), оголосила про випуск специфікацій внутрішнього і зовнішнього кабелю CopprLink. Специфікації CopprLink Cable забезпечують передачу сигналів на швидкостях 32,0 і 64,0 ГТ/с і використовують стандартні формфактори роз'ємів, підтримувані SNIA, які добре зарекомендували себе.

«Специфікації CopprLink Cable об'єднують кабелі PCIe зі специфікаціями електричної бази PCIe, забезпечуючи велику протяжність каналів і топологічну гнучкість», - сказав Аль Янес, президент і голова PCI-SIG. «Кабелі CopprLink мають розвиватися з тими самими формфакторами роз'ємів, масштабуватися для майбутніх поколінь технології PCIe і відповідати вимогам нових застосунків». Робоча група з електротехніки вже почала роботу з визначення шляху для кабелів CopprLink для технології PCIe 7.0 зі швидкістю 128,0 ГТ/с, демонструючи прихильність PCI-SIG специфікаціям кабелів CopprLink».

Специфікація внутрішнього кабелю CopprLink
Підтримує передавання сигналів за технологіями PCIe 5.0 і 6.0 зі швидкістю 32,0 і 64,0 ГТ/с
Включає формфактор роз'єму SNIA SFF-TA-1016
Максимальний радіус дії 1 м у межах однієї системи
Приклади реалізації: материнська плата до вбудованої плати, материнська плата до об'єднавчої панелі, чип до чипа і вбудована плата до об'єднавчої панелі в автономному вузлі серверної платформи.
Цільові програми включають вузли зберігання даних і обчислювальні вузли центрів обробки даних.

Специфікація зовнішнього кабелю CopprLink
Підтримує сигнали технологій PCIe 5.0 і 6.0 зі швидкістю 32,0 і 64,0 ГТ/с.
Включає формфактор роз'єму SNIA SFF-TA-1032
Максимальний радіус дії до 2 м у з'єднаннях між стійками
Приклади реалізації: CPU-to-storage, CPU-to-memory, CPU-to-accelerator і прискорювачі в дезагрегованих вузлах серверної платформи.
Цільові додатки охоплюють системи зберігання даних і центри обробки даних AI/ML.

Специфікації внутрішнього і зовнішнього кабелів CopprLink вже доступні членам PCI-SIG.

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