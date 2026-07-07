Nvidia відкладає випуск флагманської АІ-системи Kyber до 2028 року

7 июля 2026 г., 9:35

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Наступний ключовий продукт корпорації Nvidia - серверна архітектура стійкового масштабу Kyber, розроблена для розміщення передових чипів Rubin Ultra зразка 2027 року, - затримається на ринку більш ніж на 12 місяців і з'явиться лише у 2028 року.

Як повідомляє видання CNBC з посиланням на звіт дослідницької компанії SemiAnalysis, причиною перенесення релізу стали серйозні труднощі під час виробництва критично важливого компонента системи. Nvidia наразі не відповіла на запити журналістів щодо офіційних коментарів, проте новина вже викликала коливання акцій компанії на передторговій сесії, які незначно знизилися на 0,1% — до 194,79 дол.

Система Kyber NVL144 є серверною шафою, яка об'єднує 144 найпотужніші графічні процесори Nvidia в один гігантський комп'ютер для навчання та запуску складних АІ-моделей. Особливістю дизайну є вертикальне, а не горизонтальне розміщення обчислювальних лотків, що дозволяє значно підвищити щільність компонентів та знизити затримки передачі даних. Згідно з даними аналітиків, збій стався через неможливість масового випуску спеціалізованої багатошарової друкованої плати (PCB midplane), яка з'єднує електронні модулі всередині системи. Через це під загрозою зриву або суворого обмеження обсягів виробництва опинилася і більша система NVL576, що має об'єднувати вісім таких стійок через оптичні з'єднання.

Аналітики зазначають, що Nvidia намагалася реалізувати резервний план, запропонувавши хмарним провайдерам та гіперскейлерам конструкцію з двох з'єднаних стійок поточного покоління. Проте клієнти масово відхилили цей варіант через незручний дизайн та надто високі операційні витрати на обслуговування, що змусило компанію повністю скасувати альтернативну розробку. Водночас SemiAnalysis наголошує, що поточні системи на архітектурі Rubin зараз перебувають у повному виробництві та почнуть постачатися вже цієї осені восьми великим хмарним партнерам, серед яких Amazon Web Services, Microsoft Azure та Google Cloud. Крім того, виторг Nvidia у сегменті обчислювальних центрів у другій половині 2027 фінансового року прогнозується на 20% вищим за консенсус-оцінки Волл-стріт.

Новина про перенесення архітектури Kyber на 2028 рік підтверджує тривожний тренд: шалений темп щорічного оновлення продуктових ліній Nvidia, який навв'язав ринку Дженсен Хуанг (Jensen Huang), остаточно зіткнувся з фізичними та технологічними лімітами сучасного виробництва. Протягом останніх років компанія діяла в режимі постійного маркетингового та інженерного штурму, намагаючись щороку видавати радикально нові архітектури. Проте створення надскладних багатошарових систем сполучення для платформи Rubin Ultra виявилося завданням, яке наявна екосистема фабрик та постачальників матеріалів просто не здатна масштабувати до комерційних обсягів у визначені терміни.

Для ринку штучного інтелекту ця затримка є критичним прецедентом, оскільки наразі у Nvidia немає перевіреного та готового інфраструктурного рішення для масштабування обчислювальних світів під чіпи Rubin Ultra. Категорична відмова хмарних провайдерів від компромісного і дорогого резервного плану Nvidia свідчить про те, що найбільші покупці (техногіганти) більше не готові бездумно скуповувати будь-які проміжні залізничні рішення та переплачувати за складну логістику і надлишкове енергоспоживання. Клієнти вимагають ідеальної архітектурної інтеграції, яку компанія наразі забезпечити не може.

Цей збій створює рідкісне та надзвичайно вигідне технічне вікно можливостей для головних конкурентів Nvidia у вищому ціновому сегменті. Компанія AMD зі своїми новими прискорювачами та Google, яка активно розвиває власні внутрішні тензорні процесори (TPU), отримують понад рік фори для того, щоб перехопити великі контракти провідних АІ-лабораторій. Поки Nvidia вирішуватиме проблеми з браком чи складністю виробництва друкованих плат, конкуренти мають реальний шанс довести зрілість свого софту та заліза, похитнувши монополію лідера, чий фінансовий звіт за другу половину 2027 року хоч і залишиться рекордним завдяки поточним продажам, але довгострокова дорожня карта тепер викликає серйозні запитання у великих інвесторів.

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