Перелік забороненого ПЗ та комунікаційного обладнання доповнили рішення «Аскон», «Яндекс» тощо

1 июля 2026 г., 17:25

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України розширила Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання з 416 до 880 позицій.

Зокрема, до переліку додано низку програмних продуктів великих підсанкційних виробників та постачальників – рішення «Яндекс», програмні продукти лінійки Astra від «РусБІТехАстра», продукти лінійки Контур від «Виробнича фірма «СКБ Контур», а також програмне забезпечення РЕД від «Ред Софт».

Важливою особливістю цього оновлення стало включення до переліку не лише програмного забезпечення, а й комунікаційного обладнання. Зокрема, перелік доповнено рішеннями ViPNet від «Інформаційні Технології і Комунікаційні Системи», серед яких програмне забезпечення, маршрутизатори, мережеві комутатори, шлюзи безпеки, міжмережеві екрани та інші засоби мережевої інфраструктури.

Також до переліку включено інженерне, проєктне та промислове програмне забезпечення, зокрема продукти Компас-3D і пов’язані додаткові модулі від «Аскон-Системи проєктування», а також продукти Лоцман, Вертикаль, Поліном та пов’язані додаткові модулі від «Аскон-Бізнес-рішення».

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