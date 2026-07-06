Завдяки АІ-продуктам квартальний дохід Foxconn сягнув 78,7 млрд дол.

6 июля 2026 г., 13:35

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Тайванська компанія Foxconn, яка є найбільшим у світі контрактним виробником електроніки, зафіксувала стрімке зростання виторгу у другому кварталі поточного року на 39,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.





Як повідомляє Reuters, загальний дохід компанії за квітень-червень склав 2,513 трлн тайванських дол. (близько 78,7 млрд дол.). Цей показник суттєво перевищив прогнози ринку, зокрема аналітичний консенсус-прогноз LSEG SmartEstimate, який очікував виручку на рівні 2,372 трлн тайванських дол. Головним драйвером такого потужного фінансового результату став ажіотажний попит на обладнання для штучного інтелекту.





У звіті компанії зазначається, що високий АІ-попит забезпечив потужне зростання підрозділу хмарних та мережевих продуктів. Foxconn наразі є найбільшим виробником серверів для американського чипмейкера Nvidia.





Водночас сегмент розумної споживчої електроніки, який включає збирання смартфонів iPhone для Apple, також продемонстрував вагоме зростання.





Окремо рекордні результати зафіксовані у червні: місячний виторг компанії зріс на 52,1% у річному обчисленні, досягнувши історичного максимуму для цього місяця - 821,8 млрд тайванських долларів (25,65 млрд дол.).





Керівництво Foxconn очікує подальшого зростання показників у третьому кварталі як у квартальному, так і в річному вимірі, насамперед завдяки збереженню висхідного тренду в сегменті АІ-стійок. Проте компанія закликала зважати на ризики, зазначивши, що необхідно ретельно відстежувати вплив нестабільної глобальної політичної та економічної ситуації.





Квартальні результати Foxconn наочно демонструють, що глобальний дефіцит та високий попит на АІ-інфраструктуру продовжують конвертуватися в реальні надприбутки для виробників апаратного забезпечення. Статус найбільшого партнера Nvidia дозволяє тайванському гіганту знімати вершки з капітальних інвестицій, які світові технологічні лідери вливають у розбудову дата-центрів. Стрибок червневого виторгу більш ніж наполовину підтверджує, що темпи відвантаження АІ-стійок та серверних систем не просто стабільні, а мають тенденцію до прискорення, що робить цей сегмент ключовим локомотивом майбутнього фінансового розвитку корпорації.





Паралельно з цим «значне зростання» у сфері споживчої електроніки свідчить про високу стійкість партнерства з Apple та стабільні позиції на ринку смартфонів. Незважаючи на регулярні розмови про можливе насичення ринку мобільних пристроїв, Foxconn успішно утримує баланс між традиційним складальним бізнесом та високотехнологічним серверним напрямом. Здатність компанії задовольняти жорсткі вимоги Apple щодо обсягів і термінів постачання залишається надійним фундаментом, який страхує фінансові показники навіть під час структурних змін на суміжних ринках.





Водночас застереження керівництва щодо «нестабільної геополітичної та економічної ситуації» є чітким сигналом про наявність глибоких системних ризиків, з якими стикається компанія. Маючи основні виробничі потужності на території материкового Китаю та штаб-квартиру на Тайвані, Foxconn перебуває в самому епіцентрі торгової та політичної напруженості між США та КНР. Будь-які нові тарифні обмеження, санкції на постачання передових чипів або ескалація в Тайванській протоці можуть миттєво порушити складні логістичні ланцюжки. Тому, попри рекордні фінансові звіти та оптимістичні прогнози на третій квартал, компанія вимушена діяти обережно, балансуючи між нарощуванням виробництва АІ-технологій та диверсифікацією своїх географічних ризиків.

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