Microsoft скорочує 4800 працівників та переглядає витрати на тлі інфраструктурного тиску

7 июля 2026 г., 11:45

0

Tweet

Корпорація Microsoft оголосила про скорочення близько 2,1% свого штату, що становить приблизно 4800 робочих місць. Як повідомляє Reuters, звільнення зачеплять комерційні підрозділи компанії та ігровий бізнес Xbox.





Цей крок відображає загальну тенденцію в індустрії, де найбільші технологічні гіганти змушені реструктуризувати витрати та масовано перенаправляти капітал у розбудову інфраструктури для штучного інтелекту. На тлі цієї заяви акції компанії на початку торгової сесії впали на 1,5%.





Раніше цього року Microsoft уже пропонувала добровільний викуп контрактів близько 7% свого персоналу в США (приблизно 9000 співробітників), а поточні звільнення збіглися з завершенням фінансового року компанії в червні.





Повідомляється, що у внутрішній записці для співробітників директорка з персоналу Емі Коулман (Amy Coleman) наголосила, що ліквідовані позиції не замінюються штучним інтелектом безпосередньо. Водночас вона визнала, що технологія АІ фундаментально змінює процеси автоматизації рутинних завдань, а самі скорочення є частиною ширших зусиль із приведення операційних структур у відповідність до нових пріоритетів корпорації.





Рішення про звільнення було ухвалено після того, як за перші шість місяців 2026 року ринкова вартість акцій Microsoft впала майже на 23%, що стало найгіршим показником першого півріччя для компанії з 2022 року. Аналогічні хвилі масових звільнень тисяч працівників цього року вже провели інші лідери ринку, зокрема Amazon та Meta Platforms.





Окремим тригером реструктуризації стала глибока криза в ігровому департаменті Xbox. Нова керівниця грального напряму Аша Шарма (Asha Sharma) у службовій записці повідомила, що бізнес потребує повного перезавантаження через падіння норми прибутку до критичних 3%. Вона зазначила, що за останні п'ять років компанія витратила понад 20 млрд дол. на контент та субсидування заліза (без урахування придбання Activision Blizzard King), проте річний виторг підрозділу за цей період скоротився майже на пів мільярда доларів.





Зазначається, що керівництво Microsoft наразі розглядає різні варіанти майбутнього для Xbox, включно з можливим виділенням ігрового бізнесу в окрему компанію або перетворенням його на повністю незалежну дочірню структуру.





Нова хвиля звільнень у Microsoft наочно ілюструє приховану ціну глобальних перегонів у сфері штучного інтелекту. Загальні витрати Big Tech на АІ цього року мають перевищити астрономічні 700 млрд дол., і ця цифра чинить колосальний тиск на фінансову звітність компаній. Microsoft, яка заклала у свій бюджет на поточний рік рекордні 190 млрд дол. капітальних інвестицій, змушена фінансувати будівництво наддорогих дата-центрів та закупівлю дефіцитних чипів за рахунок жорсткої оптимізації операційних витрат і скорочення персоналу. Скорочення штату дозволяє утримувати маржинальність на звичному для інвесторів рівні, штучно компенсуючи падіння грошових потоків.





Ситуація навколо хмарного сервісу Azure підтверджує, що навіть стрімке зростання доходів від АІ-сервісів не встигає покривати капітальні витрати на їх обслуговування. Додатковим фактором тиску став стрибок цін на чипи пам'яті, спровокований тим же інфраструктурним АІ-бумом, що вже змусило Microsoft підвищити роздрібні ціни на консолі Xbox в умовах і без того слабкого споживчого попиту. Втрата ексклюзивного права на продаж моделей OpenAI у квітні поточного року також позбавила Microsoft частини унікальних ринкових переваг, змусивши компанію діяти агресивніше на полі внутрішнього комплаєнсу.





Криза підрозділу Xbox та розмови про його можливий спін-офф вказують на те, що Microsoft більше не може дозволити собі субсидувати хронічно збиткові чи низькомаржинальні напрями. На тлі падіння акцій на 23% за пів року та тривоги інвесторів щодо термінів окупності АІ-технологій, менеджмент корпорації змушений діяти радикально. Жертвуючи традиційними секторами та робочими місцями в комерційних департаментах, Сатья Наделла (Satya Nadella) та його команда роблять безкомпромісну ставку на хмарні обчислення наступного покоління, перетворюючи класичного софтверного гіганта на суто інфраструктурну корпорацію.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI