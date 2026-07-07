Квартальний прибуток Samsung зріс майже у 20 разів до 58,44 млрд дол.

7 июля 2026 г., 18:23

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Південнокорейська корпорація Samsung Electronics оголосила попередні результати другого кварталу, зафіксувавши 19-кратне зростання операційного прибутку, що перевищило сукупний заробіток компанії за останні три роки.





Як повідомляє Reuters із посиланням на регуляторні документи від 7 липня 2026 року, операційний прибуток за період з квітня по червень оцінюється у 89,4 трлн вон (близько 58,44 млрд дол.), що вище за прогнози аналітиків LSEG SmartEstimate у 87,3 трлн вон. Торік цей показник становив лише 4,7 трлн вон. Очікується, що квартальний виторг корпорації зросте на 129% порівняно з минулим роком — до 171 трлн вон (близько 111,79 млрд дол.).





Попри рекордні фінансові результати, акції Samsung Electronics обвалилися під час торгів на 10,1% і закрилися в мінусі на 6,9%, що стерло понад 80 млрд дол. ринкової вартості компанії. Падіння лідера індустрії потягнуло за собою і його головного конкурента SK Hynix, чиї акції впали на 6%, а також знизило головний південнокорейський індекс KOSPI на 4,9%. Керівний партнер Petra Capital Management Альберт Йонг (Albert Yong) зазначив, що сильні результати Samsung були очікуваними і вже закладалися в ціну акцій під час попереднього ралі. Наразі інвесторів серйозно непокоїть життєздатність поточного АІ-буму та ризики скорочення капітальних витрат на АІ-інфраструктуру з боку найбільших американських технологічних фірм.





Попит на системи штучного інтелекту продовжував штовхати ціни на мікросхеми пам'яті вгору протягом кварталу, причому закупівлі вийшли за межі високосмугової пам'яті (HBM) на ринки традиційної DRAM та NAND. За даними аналітичного звіту Citi Research, середня ціна продажу DRAM у другому кварталі зросла на 44% порівняно з попереднім кварталом, а NAND — на 53%. Водночас аналітик Morningstar Цзін Цзє Юй (Jing Jie Yu) підкреслив, що загальний виторг Samsung виявився дещо слабшим за максимальні очікування ринку. За його оцінкою, це незначне відставання зумовлене помірнішими, ніж прогнозувалося, темпами підвищення цін на DRAM, що злякало інвесторів, які розраховували на тривалу структурну міцність ринку напівпровідників.





Аналітики зазначають, що ринок починає усвідомлювати, що колосальний суперцикл закупівлі чипів пам'яті DRAM та NAND може швидко вичерпати себе, якщо американські гіперскейлери почнуть коригувати або заморожувати свої масштабні інфраструктурні плани.





Помірніші темпи зростання цін на базову пам'ять DRAM, які зафіксували аналітики, є першим сигналом можливого охолодження ринку. Хоча перехід від дефіцитної HBM-пам'яті до масових закупівель традиційних чіпів забезпечив Samsung надвисоку маржинальність у першій половині року, стабільність цього попиту залишається хиткою. Будь-які ознаки того, що капітальні вкладення Big Tech у дата-центри не приносять очікуваної комерційної віддачі, здатні миттєво обвалити ціни на напівпровідникову продукцію, оскільки виробничі потужності азійських гігантів зараз розгорнуті на максимумі.





Для корейського технологічного кластеру та індексу KOSPI загалом цей обвал є тривожним індикатором надмірної залежності національної економіки від одного індустріального тренду. Синхронне падіння акцій Samsung та SK Hynix доводить, що оцінка вартості цих компаній наразі повністю відірвана від їхнього поточного операційного стану і залежить виключно від настроїв на Волл-стріт. Головним викликом для менеджменту Samsung у наступному півріччі стане необхідність довести інвесторам, що компанія здатна зберігати високу прибутковість навіть за умов стабілізації чи помірного падіння цін на пам'ять, диверсифікуючи свої доходи в умовах потенційного уповільнення глобального АІ-бонанци.

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