«Vodafone Україна» та «єДніпро» сприятимуть цифровому розвитку міста

5 октября 2023 г., 13:35

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Національний телекомоператор «Vodafone Україна» та комунальне підприємство «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста "єДніпро"» Дніпровської міської ради оголосили про співпрацю у сферах розвитку інформаційних ресурсів, зв’язку та впровадження цифрових технологій у місті Дніпро.

Це партнерство спрямовано на створення сприятливого середовища для цифрового росту міста Дніпро та покращення якості життя мешканців через доступ до передових технологій та інформаційних ресурсів.

Ключові аспекти співпраці включають: проведення просвітницьких заходів, спрямованих на обмін досвідом в галузі інформаційних технологій; розвиток програм популяризації цифрових технологій серед освітніх закладів; сприяння впровадженню інновацій в освітню, наукову та виробничу сфери; спільна участь у роботі міжнародних форумів та програм.

Першим кроком у співпраці вже стала програма підтримки працівників шкіл міста: співробітники навчальних закладів можуть отримати 50% знижку на рік користування пакетами зв’язку від «Vodafone Україна».

Також планується створення проєкту, спрямованого на розвиток ІТ-галузі через міські спеціалізовані освітні заклади. Пріоритетним напрямком роботи є впровадження високотехнологічних освітніх програм серед профільних математичних ліцеїв міста Дніпра, зокрема, залучення старшокласників та викладачів до курсу Big Data аналітики.

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