За підсумками минулого року оператор «Vodafone Україна» збільшив доходи до 27,8 млрд грн.

За результатами 2025 року оператор зв’язку «Vodafone Україна» збільшив виручку на 14% до 27,8 млрд грн. Основними факторами зростання стали: фокус на розвитку фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата послугами та відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку. Показник OIBDA минулого року зріс на 15% – до 14 млрд грн, попри суттєве збільшення витрат на забезпечення живлення мережі. Маржа OIBDA залишається стабільною з тенденцією до збільшення – +0.3 п.п. порівняно до показника 2025 року – і складає 50.4%. Чистий прибуток «Vodafone Україна» становить 4,18 млрд грн, що на 18% більше порівняно з 2024 роком.

Кількість клієнтів протягом останніх чотирьох років лишається стабільною – 15,4 млрд користувачів обирають мобільну мережу Vodafone. Продовжує зростати відсоток контрактних клієнтів компанії – завдяки привабливим тарифам для контракту кількість контрактних підключень збільшилась на 34%.

Кількість користувачів фіксованого доступу в Інтернет по оптиці (GPON) зросла у 1,5 раза порівняно з попереднім роком. Покриття Gigabit Net досягло 2 млн домогосподарств, з яких понад 600 тисяч були підключені саме протягом 2025 року.

Стабільне зростання доходів дозволило Vodafone збільшити на 41% інвестиції у розвиток та підтримку критичної інфраструктури в Україні. Компанія інвестувала у мережу 8,7 млрд грн – вдвічі більше, ніж прибуток у 2025 році. Половину інвестицій компанія спрямувала у розвиток, відновлення мережі та забезпечення сталості зв’язку під час енергетичної кризи. Загальна сума інвестицій Vodafone у 2022-2025 рр. перевищила 24 млрд грн.

Компанія продовжує підготовку інфраструктури до впровадження 5G. Минулого року реалізовано пілотні проєкти 5G-мереж, зокрема у навчальних закладах та міських локаціях. Збудовані мережі для перших відкритих 5G-зон зі швидкістю понад 1 Гбіт/с – у Львові, Харкові та Бородянці. Паралельно стартувала масштабна програма модернізації мережі у співпраці з європейським партнером Nokia. Також оператор значно розширив 4G покриття – компанія запустила в ефір 7,5 тисяч нових базових станцій 4G у 2025 році.

Однією з найважливіших подій року стало оголошення про будівництво нової підводної кабельної системи Kardesa у Чорному морі. Цей проєкт, реалізований у партнерстві з Vodafone Group, створить сучасний цифровий коридор між Європою та Азією з точками виходу в Україні, Болгарії, Грузії та Туреччині, що значно підвищить надійність глобального інтернету.

Vodafone продовжує розробляти рішення на базі AI та GenAI для підвищення внутрішньої ефективності та покращення клієнтського досвіду.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI