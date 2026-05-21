Samsung та Google анонсували інтелектуальні окуляри нового покоління на базі Gemini

21 мая 2026 г., 9:35

Компанії Samsung Electronics та Google представили перші зразки нових інтелектуальних окулярів на конференції Google I/O 2026.

Рристрої розроблені у співпраці з відомими брендами оптики Gentle Monster та Warby Parker, що дозволило поєднати передові технології з преміальним дизайном. Окуляри позиціонуються як пристрій-супутник для смартфона, що працює на базі операційної системи Android XR та інтегрованого АІ помічника Gemini. Перша колекція з'явиться на обраних ринках уже восени 2026 року.

Функціональність нових окулярів зосереджена на голосовій взаємодії та допомозі у реальному часі без необхідності діставати телефон. Користувачі зможуть отримувати навігаційні підказки, персоналізовані поради щодо маршруту, а також здійснювати замовлення через Gemini за допомогою голосу. Пристрій здатен резюмувати важливі повідомлення, додавати події до календаря та здійснювати переклад тексту на вивісках або в меню безпосередньо у полі зору користувача. Окремою особливістю є функція аудіоперекладу в реальному часі, де синтезований голос максимально відповідає тембру спікера.

Виконавчий віцепрезидент Samsung Джей Кім (Jay Kim) підкреслив, що анонсовані окуляри є важливим кроком у розширенні екосистеми Galaxy, де кожен формфактор оптимізований для унікального досвіду використання AI.

Хоча детальні технічні характеристики будуть оголошені пізніше, відомо, що окуляри дозволяють легко знімати фото та відео, залишаючись інтегрованими в екосистему Galaxy.

Віцепрезидент Google Шахрам Ізаді (Shahram Izadi) зазначив, що цей продукт робить AI більш доступним у повсякденному житті, допомагаючи користувачам залишатися на зв'язку у природний спосіб. Початок продажів заплановано на осінь цього року, а додаткова інформація про ціни та регіональну доступність з'явиться у найближчі місяці.

