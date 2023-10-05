LinkedIn випускає нові інструменти автоматизації на основі штучного інтелекту

5 октября 2023 г., 14:25

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LinkedIn представила інструменти на базі штучного інтелекту, які призначені для оптимізації зусиль компаній у сфері маркетингу, рекрутингу та коучингу співробітників.

За словами LinkedIn, ці функції полегшують пошук потенційних покупців, які можуть бути сприйнятливими до пропозицій відділу продажів. Крім того, новий інструментарій може надавати контекстні дані про компанії та персон.

Новий інструмент Accelerate від LinkedIn запускається у вже існуючому сервісу Campaign Manager, який маркетологи можуть використовувати для запуску рекламних кампаній у соціальній мережі.

Згідно з повідомленням LinkedIn, Accelerate використовує штучний інтелект для автоматичного створення рекламних кампаній з маркетинговими текстами та візуальними елементами. Інструмент також пропонує слайс аудиторії, на які має бути спрямована реклама бренду.

За допомогою чат-бота, вбудованого в Accelerate, маркетологи можуть дізнатися, чому інструмент налаштував параметри кампанії саме так.

Accelerate запускається разом із другим новим інструментом під назвою Recruiter 2024. Він покликаний допомогти фахівцям з управління персоналом легше знаходити кандидатів на роботу в LinkedIn.

Інструмент дозволяє рекрутерам шукати потенційних кандидатів, вводячи інструкції природною мовою в інтерфейс, схожий на чат-бот. Причому у LinkedIn кажуть, що природно-мовний інтерфейс інструменту не лише полегшує написання пошукових запитів, але й дозволяє користувачам знаходити більш релевантних кандидатів, ніж раніше.

Третій інструмент на базі штучного інтелекту, який націлений на сервіс LinkedIn Learning, що надає доступ до навчальних курсів для співробітників та інших освітніх матеріалів. Нова система має на меті забезпечити те, що підрозділ Microsoft описує як «досвід коучингу на основі AI». Він дозволяє користувачам поставити запитання на певну бізнес-тему і отримати відповідь звичною мовою.

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