Доходи від реклами в Twitter(X) знижувалися щомісяця з моменту поглинання Маском

5 октября 2023 г., 12:25

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Reuters пише, що щомісячний дохід від реклами в США на платформі соціальних мереж X знизився щонайменше на 55% у річному обчисленні з того часу, як Ілон Маск купив компанію, раніше відому як Twitter.

Після поглинання компанія намагалася утримати деяких рекламодавців, оскільки бренди остерігалися швидких змін під керівництвом Маска. Очікується, що генеральний директор X, Лінда Яккаріно (Linda Yaccarino), зустрінеться в четвер з банківськими кредиторами, які допомогли профінансувати придбання Маском, щоб окреслити бізнес-плани компанії.

Доходи від реклами в США впали на 78% у грудні 2022 року порівняно з тим же місяцем попереднього року, що стало найстрімкішим щомісячним падінням з моменту придбання, згідно з даними аналітичної компанії Guideline, яка відстежує дані про витрати на рекламу від великих рекламних агентств.

Доходи від реклами в серпні, за останніми даними Guideline, знизилися на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Представники X відмовилися коментувати ці дані.

Маск раніше визнав, що платформа зазнала удару по доходах, і звинуватив активістів у тиску на рекламодавців. Минулого місяця він звинуватив Антидифамаційну лігу (ADL) в тому, що вона є основною причиною зниження доходів від реклами в США на 60%, хоча й не назвав часових рамок.

У своїй заяві в середу ADL відмітила, що будь-які звинувачення в тому, що вона завдала збитків компанії X, є неправдивими. Організація додала, що готова почати рекламувати себе на платформі, «щоб донести важливий меседж про боротьбу з ненавистю до X і його користувачів».

Під час інтерв’ю на конференції Vox Media Code минулого тижня Яккаріно заявила, що 1500 брендів повернулися на платформу за попередні 12 тижнів, і що 90% зі 100 найбільших рекламодавців повернулися на X. Вона додала, що X може вийти на прибуток на початку наступного року.

Ілон Маск ребрендував Twitter в X у липні в рамках свого плану перетворити компанію на «додаток для всього» і пропонувати різноманітні послуги на додаток до соціальних мереж, подібно до таких додатків, як WeChat в Китаї. Це охоплює створення функцій пірингових платежів і збільшення кількості відеоконтенту на платформі.

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