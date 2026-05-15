Абоненти «Vodafone Україна» можуть скористатися 5G у роумінгу в 15 країнах

15 мая 2026 г., 14:35

Оператор зв’язку «Vodafone Україна» розширює можливості для своїх абонентів за кордоном і запускає 5G у міжнародному роумінгу. Відтепер клієнти Vodafone можуть користуватися швидкісним мобільним інтернетом у популярних туристичних і ділових напрямках. Для доступу достатньо мати смартфон із підтримкою 5G, перебувати у зоні покриття та мати активну послугу роумінгу Vodafone. Підключення відбувається автоматично.

5G у роумінгу Vodafone наразі доступний у 15 країнах, серед яких Словенія, Польща, Болгарія, Чехія, Угорщина, Швейцарія, Франція, Мальта, Хорватія, Люксембург, Німеччина, Словаччина, Чорногорія, Кіпр, а також Нова Зеландія.

Рішення особливо актуальне під час подорожей і відряджень, коли доступ до швидкого інтернету є критично важливим. 5G у роумінгу відкриває для користувачів: швидке завантаження сервісів і контенту без затримок; стабільні відеодзвінки та онлайн-зустрічі; комфортна робота з документами, навігацією і стримінгом.

Клієнтам Vodafone 5G у роумінгу доступний на тих самих умовах, що і мобільний інтернет 4G у роумінгу, у межах тарифу абонента. Зокрема, у країнах Європейського Союзу для більшості тарифів діє пропозиція «Роумінг як вдома», що дозволяє користуватися хвилинами, SMS і частиною інтернету зі свого тарифу за кордоном так само як і в Україні – без додаткової оплати.

