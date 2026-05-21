NVIDIA встановлює історичний рекорд з квартальною виручкою 81,6 млрд дол.

21 мая 2026 г., 11:45

Компанія NVIDIA офіційно оголосила фінансові результати за перший квартал 2027 фіскального року, що завершився 26 квітня, зафіксувавши рекордну виручку в розмірі 81,6 млрд дол. Цей показник на 85% перевищує результати аналогічного періоду минулого року та на 20% більше, ніж у попередньому кварталі.

Чистий прибуток за цей період зріс до 58,3 млрд дол. за стандартами GAAP. На фоні стрімкого зростання капіталізації рада директорів схвалила додаткову програму викупу акцій на суму 80 млрд дол. без терміну дії, а також підвищила квартальні дивіденди з 1 цента до 25 центів за акцію.

Основним драйвером успіху став сегмент Data Center, дохід якого сягнув рекордних 75,2 млрд дол., продемонструвавши зростання на 92% за рік. У межах цього блоку доходи від обчислювальних систем склали 60,4 млрд дол., а напрям мережевих рішень зріс на 199%, досягнувши 14,8 млрд дол.

Окрему увагу у фінансовому звіті приділено сегменту Gaming та AI PC, де дохід склав 2,9 млрд дол., що на 12% більше, ніж минулого року. Компанія бачить значний потенціал у переході на новий стандарт AI PC, де обробка даних відбувається безпосередньо на пристрої користувача, що стимулює цикл оновлення апаратного забезпечення серед геймерів та творців контенту.

Напрям Professional Visualization продемонстрував виручку у 520 млн дол., зрісши на 35% у річному обчисленні. Основним фактором зростання стало впровадження платформи Omniverse для створення цифрових двійників великих промислових об’єктів. У той же час автомобільний сегмент та напрям робототехніки принесли компанії 420 млн дол. виручки. NVIDIA продовжує розширювати партнерства з автовиробниками для впровадження систем автономного водіння нового покоління, які базуються на архітектурі фізичного AI, що дозволяє транспортним засобам краще орієнтуватися у складному реальному середовищі.

Засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) охарактеризував поточний період як наймасштабніше розширення інфраструктури в історії людства, зазначивши, що ера автономних AI агентів (Agentic AI) вже настала і масштабується в усіх галузях промисловості. Компанія підтримує стабільно високу валову маржу на рівні 75%, що підтверджує її монопольне становище на ринку високоефективних обчислень.

NVIDIA також оголосила про перехід на нову структуру фінансової звітності, яка краще відображає сучасні вектори розвитку. Тепер ринкові платформи компанії розділені на два великі блоки: Data Center та Edge Computing. Своєю чергою, напрям дата-центрів поділятиметься на Hyperscale, що обслуговує публічні хмари та інтернет-гігантів, та ACIE (AI Clouds, Industrial and Enterprise), який фокусується на спеціалізованих AI фабриках для бізнесу та окремих країн. Платформа Edge Computing зосередиться на пристроях для обробки даних у реальному часі, включаючи ПК, робототехніку та автомобільний сектор, де активно впроваджується фізичний AI.

У прогнозі на другий квартал 2027 фіскального року NVIDIA очікує виручку на рівні 91 млрд дол. Важливо зазначити, що компанія не закладає у цей прогноз жодних доходів від продажу обчислювальних потужностей для дата-центрів до Китаю, враховуючи чинні експортні обмеження. Операційні витрати планується збільшити до 8,5 млрд дол. для підтримки темпів розробок. Протягом першого кварталу компанія вже повернула акціонерам близько 20 млрд дол., а загальний обсяг авторизованого викупу акцій наразі перевищує 118 млрд дол.

