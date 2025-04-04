Vodafone Україна 2024 року збільшив виручку на 13% до 24,4 млрд грн

4 апреля 2025 г., 17:35

0

Tweet

За результатами 2024 року Vodafone збільшив виторг в Україні на 13% до 24,4 млрд грн. Основними факторами зростання стали: фокус на розвитку фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата послугами та кількості користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку.

Показник OIBDA минулого року залишався відносно стабільним, на рівні 12,2 млрд грн, попри стрімке зростання вартості електроенергії та збільшення податкового навантаження. Маржа OIBDA склала 50%, що означає зниження на 8,7 п.п.

Чистий прибуток Vodafone Україна становив 3,5 млрд грн, що на 30% менше порівняно з 2023 роком. Це зменшення спричинене збитками від курсових різниць через зростання обмінного курсу долара США до гривні на 11%, а також частковим зниженням операційного прибутку.

Стабільне зростання доходів дозволило Vodafone збільшити інвестиції у розвиток телеком інфраструктури, відновлювати покриття та підтримувати стабільність роботи мережі. Попри вплив війни, компанія не тільки зберегла, але й наростила обсяги інвестицій у розвиток і підтримку телеком інфраструктури України. Протягом трьох років повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 15,5 млрд грн, з них 6,2 млрд грн – у 2024 році.

Під час війни компанія відновила понад 1000 ушкоджених базових станцій та запустила в ефір 7252 базових станцій LTE для розширення покриття та ємності мережі.

Ще одним напрямком для інвестицій є будівництво мереж фіксованого доступу до інтернету на базі сучасної технології GPON. Інтернет для дому від Vodafone, який працює навіть коли в домівках немає світла, у 2024 році став доступним для мешканців понад 1,2 млн домогосподарств, загальне покриття компанії фіксованим зв’язком за всіма технологіями становить 1,8 млн домогосподарств. Компанія активно будує нові зони у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Запоріжжі, Миколаєві та Івано-Франківську, Полтаві, Чернігові, Житомирі, Луцьку, Рівному та Тернополі.

Частина інвестицій, а саме 989 млн грн були спрямовані на покупку нових частот для розвитку LTE мережі. Vodafone переміг у конкурсі на перший та п’ятий лоти аукціону з розподілу частот для 4G та отримав радіочастоти у діапазонах 2100 та 2600 МГц Використання 2100 LTE забезпечить більш стабільний сигнал у 4G та додасть до 30% ємності мережі. А шляхом агрегації частот 1800 і 2100 МГц компанія зможе забезпечити значне підвищення швидкості інтернету. Використання діапазону 2600 TDD дозволить на 50% знизити навантаження на найбільш завантажені майданчики та підвищити швидкість в середньому у 1,5 раза, що важливо в умовах постійного зростання споживання мобільного інтернету.

Органічне зростання трафіку стало одним з важливих факторів збільшення ARPU на 10% до 118 грн. Абонентська база залишається стабільною протягом останніх трьох років на рівні 15,8 млн. У 2024 році компанія відзначає збільшення кількості клієнтів контрактної форми підключення – в основному завдяки новим IoT підключенням та збільшенню кількості приватних контрактних абонентів.

Vodafone продовжує розвивати нові технологічні послуги. Компанія розробила власну ШІ-модель, яка працюватиме як супервізор у контакт-центрах, фактично виконуючи роль помічника оператора.

Оператор також продовжує розвивати послуги на базі IoT. Протягом 2024 року компанія під'єднала низку нових корпоративних клієнтів до власної NB-IoT-мережі. Технологія NB-IoT забезпечує надійний зв'язок навіть у важкодоступних місцях, таких як підвали або підземні паркінги. Мережа, спроєктована спеціально для Інтернету речей, підтримує велику кількість одночасно підключених пристроїв, що робить цю технологію ідеальною для масового розгортання, як у міських умовах, так і на великих промислових об'єктах.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS