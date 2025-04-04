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Оновлений слоган «Intel Inside» повертається

4 апреля 2025 г., 17:56
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Корпорація Intel представила свій оновлений бренд у вівторок на заході Intel Vision 2025 у Лас-Вегасі. 
 
Як зазначає виробник процесорів, слоган «That’s the power of Intel Inside» підкреслює важливу роль, яку компанія - разом зі своїми партнерами та клієнтами - відіграє у світі. Тут також відсил до популярної кампанії «Intel Inside», що проводилася в 1990-х роках.
 
Бретт Ханнат (Brett Hannath), директор з маркетингу Intel, каже, що нова платформа бренду ґрунтується на ідеї, що «Intel запалює велич всередині» ("Intel ignites the greatness within") - в кожному співробітнику, клієнті, споживачі, спільноті, партнері. У той же час, вона дозволяє Intel замислитися над своєю славетною спадщиною. Підкреслюється, що маркетингова кампанія Intel Inside, розпочата в 1991 році, допомогла Intel стати відомим ім'ям у всьому світі протягом наступного десятиліття.

«Це більше, ніж маркетингова ініціатива, «That’s the power of Intel Inside» - це шлях до посилення значення Intel у сучасному світі. Керівництво Intel планує використовувати нову платформу бренду для диференціації, зростання доходів і забезпечення рівності з клієнтами та партнерами», йдеться у заяві виробника.

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