BYD випередить Tesla на глобальному ринку електромобілів вже у 2025 р.

4 апреля 2025 г., 16:41

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За прогнозами Counterpoint Research, BYD вперше випередить Tesla як провідний виробник електромобілів (BEV) на глобальному ринку у 2025 році, захопивши 15,7%. Ця віха відображає агресивну експансію китайської компанії, яка стала можливою завдяки технологічному лідерству та вертикально інтегрованій виробничій моделі, підкріпленій потужною внутрішньою політичною підтримкою, зазначили аналітики.

Нещодавнє впровадження BYD надшвидкої системи зарядки знаменує собою значний стрибок у продуктивності BEV, спрямований на вирішення проблем споживачів щодо швидкості та зручності зарядки. Ключові особливості системи включають:

Електричну архітектуру на 1 000 В, що забезпечує високоефективну передачу енергії зі зменшеними втратами.

Акумулятори зі швидкістю заряджання 10C, що дає запас ходу до 400 км (249 миль) всього за 5 хвилин.

Силові мікросхеми з карбіду кремнію (SiC), які підвищують ефективність заряджання та термостійкість.

Технологія лопатевих акумуляторів - запатентована компанією BYD батарея на основі LFP оптимізована для безпеки, довговічності та надшвидкого заряджання.

«Система може забезпечити 400 км запасу ходу всього за 5 хвилин, встановлюючи новий галузевий стандарт, значно випереджаючи Supercharger від Tesla, який додає близько 275 км за 10 хвилин. Очікується, що цей технологічний стрибок значно зменшить занепокоєння споживачів щодо часу заряджання та сприятиме поширенню електромобілів завдяки зменшенню занепокоєння щодо заряджання», заявив Абхік Мукерджі (Abhik Mukherjee), аналітик Counterpoint.

На противагу цьому, Tesla стикається з численними проблемами. Її публічний імідж постраждав через політичне позиціонування генерального директора Ілона Маска, що викликало негативну реакцію споживачів на ключових ринках США та Європи. Дані Counterpoint на початок 2025 року вже свідчать про зниження продажів у цих регіонах.

Геополітична напруженість, включаючи ескалацію торговельних суперечок між США та Китаєм і підвищення тарифів на китайські компоненти для електромобілів, ще більше зруйнує ланцюжок поставок Tesla. Очікується, що ці фактори в поєднанні із затримкою запуску продуктів і посиленням конкуренції будуть перешкоджати діяльності Tesla до 2025 року.

«Генеральний директор Ілон Маск забив свого роду власний гол у ворота Tesla, і ми ось-ось побачимо, наскільки сильно постраждали продажі компанії в першому кварталі 2025 року. Це велика можливість для BYD, і якщо вони виконають свою обіцянку щодо швидкої зарядки, це може стати поворотним моментом для BYD та історії китайських електромобілів у всьому світі», зазначає асоційований директор Counterpoint Ліз Лі (Liz Lee).

Сила BYD полягає у вертикальній інтеграції. Через свої дочірні компанії вона контролює ключові компоненти, такі як акумулятори, двигуни та електронні системи, а зараз розширює сферу впливу на зарядну інфраструктуру. Очікується, що такий наскрізний контроль дозволить BYD пропонувати конкурентоспроможні електрокари без шкоди для маржі, що ще більше зміцнить її лідерство на ринку.

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