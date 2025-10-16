Vodafone встановить сонячні електростанції на 100 базових станціях по всій Україні

16 октября 2025 г., 10:25

Vodafone Україна оголошує про початок масштабного проєкту з використання відновлюваних джерел енергії. Після успішного тестування на трьох пілотних об'єктах компанія розпочинає встановлення сонячних електростанцій на 100 базових станціях мобільного зв'язку по всій Україні. Кожна така базова станція отримає власну СЕС з системою акумулювання енергії, що дозволить частково покривати енергопотреби об'єкта з відновлюваних джерел.

Протягом року компанія тестувала технологію на трьох об’єктах у Полтавській області та місті Дніпро. Кожна система включає сонячні панелі та інвертори потужністю 3,6 кВт, які дозволяють використовувати генеровану сонцем енергію в період пікового навантаження або відключень мережі.

Очікується, що використання сонячної енергії дозволить Vodafone знизити споживання з централізованої електромережі на близько 300 МВт/год на рік, досягти економії шляхом скорочення витрат на електроенергію та скоротити викиди вуглекислого газу на 210 тонн на рік.

Як зазначається, проєкт відповідає загальносвітовому тренду переходу телекомунікаційних компаній на відновлювані джерела енергії. За даними досліджень Міжнародного енергетичного агентства (IEA), глобальні інвестиції в сонячну енергетику у 2025 році перевищать 450 млрд дол.

