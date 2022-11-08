8 ноября 2022 г., 17:25

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Нові дані Synergy Research Group за третій квартал показують, що витрати американських підприємств на послуги хмарної інфраструктури зросли на 30% у порівнянні з минулим роком.



Протягом останніх 14 кварталів темпи зростання в США в річному обчисленні залишалися в межах діапазону 27-34%, тому останній квартал був близьким до середини цього діапазону. Хоча темпи зростання світового ринку в третьому кварталі постраждали від історично сильного долара США і жорстко обмеженого китайського ринку, фокусування на показниках американського ринку дозволяє обійти ці макроекономічні проблеми і продемонструвати фундаментальну силу хмарного ринку, йдеться у дослідженні.



Оскільки витрати на хмарні технології в США продовжують зростати на 30%, лідерами ринку стали Amazon, Microsoft і Google, на частку яких припадає там 76%. Хоча їх частка поступово росте, принаймні деякі менші хмарні провайдери зростають більш швидкими темпами, особливо Snowflake і MongoDB, останній - завдяки своїй пропозиції PaaS. У цьому кварталі компанія Oracle також збільшила темпи зростання свого хмарного сервісу. За оцінками Synergy Research, квартальні доходи від послуг хмарної інфраструктури в США (включаючи IaaS, PaaS і розміщені приватні хмарні сервіси) наближаються до 23 млрд дол., а за дванадцять місяців доходи досягли 84 млрд дол. Основна частина ринку припадає на публічні послуги IaaS і PaaS, які продовжують зростати швидше, ніж хостингові приватні хмарні сервіси. Примітно, що частка PaaS на ринку в США вища, ніж в інших частинах світу, що свідчить про більш розвинений характер американського ринку.



«Враховуючи деякі виняткові обставини, з якими стикаються ринки зараз, важливо мати уявлення про деталі, щоб краще зрозуміти основні тенденції і те, як вони можуть вплинути на майбутнє зростання ринку. У цьому випадку аналіз американського хмарного ринку є дуже корисним, - сказав Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group. - Річні витрати США на хмарні сервіси зараз наближаються до 100 мільярдів доларів і продовжують зростати на 30% на рік, що досить незвично для такого великого ІТ-ринку. Темпи зростання регіональних хмарних ринків за межами США відновляться, коли деякі з нинішніх виняткових обставин минуть. Це допомагає підкріпити прогнози Synergy щодо хмарних технологій, які продовжать демонструвати сильне зростання протягом наступних п'яти років».

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