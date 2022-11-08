Нові рішення Gigabyte на базі рідинного імерсійного охолодження розсіюють до 80 кВт

8 ноября 2022 г., 16:25

0

Tweet

Компанія Gigabyte випустила рішення з підтримкою з однофазного рідинного імерсійного охолодження: два резервуари для імерсійного охолодження, які відповідають специфікаціям EIA та OCP, і сервер G152-Z12, готовий до імерсійного охолодження.



Місткість 25U EIA Tank розрахована на одну стійку 21U і чотири стійки 1U (EIA). Другий, 18OU OCP Tank, підтримує одну стійку 18OU (OCP), стійку 2OU (шасі живлення) і дві стійки 1U (EIA). Вони здатні оптимально підтримувати недавно анонсовані сервери з імерсійним охолодженням: G292-Z45, G292-Z43, G292-280, H262-Z6B і S251-3O0. Резервуар забезпечує розсіювання до 80 кВт тепла і займає невелику площу (2,0 x 0,9 м), надаючи можливість розгортання рішень з оптимізованою щільністю в обмеженому просторі. Примітно, що однофазне занурювальне охолодження дає змогу знизити загальне енергоспоживання центрів оброблення даних більш ніж на 30% і підвищити ефективність використання енергії (PUE) до рівня нижче 1,1.



Два заглибні охолоджувальні баки обладнані кількома внутрішніми датчиками, які можуть активно контролювати температуру рідини навколо сервера, забезпечуючи інтелектуальне її регулювання, щоб внутрішня температура охолоджувальної рідини в баку підтримувалася на рівні 35°C. Резервуар також оснащений резервним блоком розподілу охолоджувальної рідини (CDU). Якщо один із CDU вийде з ладу, система зможе забезпечити безперебійну роботу сервера.



Компанія також випустила новий сервер серії G, G152-Z12, орієнтований на GPU і призначений для занурювального охолодження. G152-Z12 може не тільки підтримувати один 64-ядерний процесор AMD EPYC 7003 (TDP 280 Вт). У компактний корпус заввишки 1U також можна встановити дві двослотові (rev.200) або чотири однослотові (rev.400) карти, що забезпечує відповідні варіанти апаратної архітектури для користувачів із різними потребами. G152-Z12 сумісний із занурювальними охолоджувачами GIGABYTE, що допоможе замовникам швидко розгорнути екологічні центри обробки даних. Крім того, сервер сумісний з основними однофазними занурювальними системами охолодження, представленими на ринку.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада