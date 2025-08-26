На рішення для розмінування стартапи мають можливість залучити до 3 тис. фунтів

26 августа 2025 г., 17:35

UK Ukraine TechBridge і Sikorsky Innovation Challenge запускають конкурс Innovation for Humanitarian Demining, щоб підтримати українські команди, які створюють інновації для гуманітарного розмінування. Три кращі команди отримають гранти на розвиток власних технологій у розмірі трьох, двох та однієї тисячі фунтів стерлінгів.

Для участі у конкурсі запрошуються стартапи та дослідницькі команди, які мають ідеї або готові розробки у сферах: створення дронів, роботизованих систем і мультисенсорних платформ для дистанційного виявлення вибухонебезпечних предметів; розробки наземних і повітряних автономних платформ для безпечного очищення територій; інтерактивних карт і систем управління розмінуванням у режимі реального часу; а також ті, які мають потенціал гуманітарного розмінування. Конкурс відбудеться 30 вересня у змішаному форматі в Києві на базі КПІ ім.Ігоря Сікорського. Зареєструватися потрібно до 22 вересня за посиланням.

Учасники отримають: співпрацю з провідними експертами й операторами розмінування; інвестиції та партнерства з британськими компаніями; менторську підтримку; шанс впровадити розробку в реальні проєкти.

Конкурс організований Міністерством цифрової трансформації України, Урядом Великої Британії, Інноваційним холдингом Sikorsky Challenge, платформою UK Ukraine TechBridge, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Науковим парком «Київська політехніка».

