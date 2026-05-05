Український стартап розробляє бездротову зарядку для дронів та роботів

В рамках навчально-менторської програми Deep Tech Accelerator: Hardware Edition, яка була створена для підтримки українських інноваторів, після чотирьох місяців інтенсивної роботи з експертами дев’ять команд презентували свої розробки перед інвесторами на фінальному пітчингу – Demo Day.
Головну нагороду та грант 10 тис. дол. на масштабування здобув український стартап TechNovator. Команда створила технологію бездротового передавання енергії, яка живить пристрої на відстані та в русі з мінімальними втратами. Інновація покликана забезпечити автономну роботу дронів, роботів та медичних імплантів без кабелів чи контактних станцій.
Отримане фінансування команда інвестує в розвиток продукту та вихід на світовий ринок. Окрім головного призу, кожен стартап-учасник отримав 25 тис. дол. на використання хмарної інфраструктури Amazon Web Services (AWS). Цю підтримку надав Український фонд стартапів (USF). А три команди – Tova Industries, Snipel Systems та Watcher AI – залучили ще по 150 тис. дол. на хмарні обчислювальні сервіси та AI-інструменти від Microsoft Azure.
Акселераційна програма створена AI House за підтримки Мінцифри, Ukrainian Startup Fund та Національного університету «Київський авіаційний інститут».
