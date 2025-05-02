Visa готує свою мережу цифрових платежів до комерції на основі AI

2 мая 2025 г., 15:35

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Компанія Visa, що фокусується на сфері цифрових платежів, представила власне бачення майбутнього комерції. На спеціальному заході демонструвалися нові технології на основі штучного інтелекту, що дозволяють споживачам знаходити та купувати товари за допомогою інтелектуальних інструментів, а також нові стратегічні партнерства та інноваційні продукти.

Футуристи Visa вважають, що вже у найближчому майбутньому споживачі дозволять AI-агентам переглядати, вибирати, здійснювати покупки та керувати замовленнями від їхнього імені. Для цього такі агенти муситимуть заслужити довіру в питаннях оплати – не лише з боку користувачів, а й із боку банків та продавців. Visa має намір забезпечити довіру до комерції на основі AI, надавши партнерам – платформам штучного інтелекту, технологічним компаніям, банкам, фінтехам, торговцям та іншим гравцям – можливість легко під’єднуватися до мережі компанії. Це наступний крок у місії Visa – об'єднати ще більше покупців та продавців за допомогою мережі безшовних та безпечних цифрових платежів.

Ключовою темою презентації стала новаторська ініціатива Visa Intelligent Commerce, яка відкриває доступ до платіжної мережі Visa розробникам та інженерам, що створюють перше покоління істинної комерції на основі AI. Компанія також оголосила про нові партнерства у сфері стейблкоїнів, які розширять охоплення фінансових послуг по всьому світу. Крім того, Visa анонсувала розширення платформи Flex Credential і представила нові продукти та послуги, що розширюють методи здійснення та отримання платежів.

За останні 25 років мережа Visa обробила 3,3 трлн транзакцій. Тепер компанія адаптує інфраструктуру, стандарти та можливості, що існують сьогодні для фізичної та цифрової комерції, для комерції на основі AI. Незабаром споживачі зможуть через платформи AI доручати AI-агентам використовувати дані їхніх карток Visa (яких сьогодні налічується 4,8 млрд) для будь-якого платіжного сценарію в будь-якій торговій точці, яка приймає цифрові оплати (нині їхня кількість перевищує 150 млн).

«Історично Visa використовувала штучний інтелект для захисту споживачів, як інструмент боротьби з шахрайством. Наразі ми також дозволимо AI розширити можливості споживачів, здійснивши фундаментальну трансформацію цифрової комерції й зробивши її більш персоналізованою, актуальною та захопливою», – каже Райан Макінерні (Ryan McInerney) генеральний директор Visa.

Щоб розвивати комерцію на основі AI з необхідною швидкістю та в необхідних масштабах, компанія співпрацює з AI-платформами та брендами, яким віддають перевагу споживачі та продавці, включаючи Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe та Samsung.

Visa також оголошує про нові можливості здійснення та отримання платежів для споживачів, продавців та партнерів по всьому світу. Visa Pay – це нова послуга, що забезпечує сумісність цифрових гаманців, під’єднаних до мережі Visa, з місцевими та міжнародними продавцями, що приймають картки компанії, у фізичних торгових точках або онлайн. Бета-запуск Visa Pay готується в деяких країнах Азії, Європи та Латинської Америки.

Visa Accept – це нове рішення для мікропідприємців, що дозволяє приймати оплати на дебетову картку Visa, що відповідає вимогам, з будь-якого смартфона з підтримкою NFC всього за кілька кліків і пов'язує єдину картку в гаманці з мільярдами платіжних рахунків. Бета-запуск Visa Accept стартує в липні в Латинській Америці та Азії.

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