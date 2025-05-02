Мінцифра та МОН підготували рекомендації щодо використання AI в закладах вищої освіти

2 мая 2025 г., 16:35

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Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство освіти та науки разом з експертами розробили рекомендації щодо відповідального використання штучного інтелекту в закладах вищої освіти. Поради допоможуть викладачам, студентам, адміністраціям освітніх закладів і дослідникам застосовувати AI в навчальному й науковому процесі.

«Заклади вищої освіти повинні адаптуватися до сучасних освітніх трендів і впроваджувати найкращі світові практики у сфері AI, щоб зберігати конкурентоспроможність та готувати сильних спеціалістів», – зазначив Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT.

Документ спростовує міфи про штучний інтелект, поширені серед науковців та освітян, зокрема, щодо загрози AI для академічної доброчесності, заміни викладачів AI-інструментами, вартості впровадження AI в університетах тощо.

Рекомендації також охоплюють безпековий складник інтеграції AI-інструментів в освітніх закладах. Серед ключових принципів – контроль з боку людини, конфіденційність й управління даними, прозорість, недискримінація тощо.

Заклади вищої освіти можуть ознайомитися з прикладами впровадження політик щодо використання AI, які базуються на найкращих практиках іноземних освітніх закладів. У документі розглядаються різні сценарії інтеграції AI в навчальний процес – від певних обмежень до заохочування використовувати AI залежно від типу завдання та на розсуд викладача.

У рекомендаціях подано корисні матеріали для підвищення рівня AI-грамотності та можливості для безоплатного або пільгового доступу для ЗВО до популярних AI-інструментів від Microsoft, Google, Amazon, Canva, Grammarly та інших.

Рекомендації розроблено Мінцифрою, МОН та робочою групою експертів за сприяння проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK Digit), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Поради враховують побажання освітян, експертів з IT та закладів вищої освіти.

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