Apple наростила квартальні продажі за рік на 5% до 95,4 млрд дол.

2 мая 2025 г., 14:25

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У другому кварталі свого 2025 фінансового року Apple продемонструвала сильні результати, хоча й не змогла повністю заспокоїти інвесторів щодо довгострокових наслідків запроваджених тарифів.

Компанія відзвітувала про виручку в розмірі 95,4 млрд дол., що на 5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, перевищивши очікування аналітиків.

Чистий прибуток Apple склав 24,78 млрд дол., порівняно з 23,64 млрд дол. роком раніше. Прибуток на акцію без урахування певних витрат досяг 1,65 дол., дещо перевершивши прогнози.

Ключовим джерелом доходів залишився iPhone — його продажі склали 46,8 млрд дол., що на 2% вище у річному вимірі.

Компанія також відзначила сильні результати у сегментах Mac і iPad: продажі комп’ютерів зросли на 7% до майже 8 млрд дол., а планшетів — на понад 15%, до 6,4 млрд дол. Це зростання пояснюється успішним запуском нових моделей MacBook Air та iPad Air у березні.

Втім, не всі напрями були позитивними. Сегмент носимих пристроїв, який охоплює Apple Watch, AirPods та інші аксесуари, приніс 7,52 млрд дол., що на 5% менше, ніж торік.

У той же час напрям сервісів, який охоплює App Store, Apple Music, iCloud та інші послуги, хоч і зріс на 11,6% — до 26,65 млрд дол., однак темпи зростання виявились нижчими, ніж у попередньому кварталі.

Регіональні результати теж були змішаними. Виручка в Америці, найбільшому ринку компанії, зросла майже на 8% до 41,6 млрд дол.

Натомість у Китаї продажі скоротилися приблизно на 1%, до 16 млрд дол., що свідчить про подальшу втрату позицій на фоні конкуренції з локальними брендами. Водночас генеральний директор Apple Тім Кук (Tim Cook) зазначив, що у поквартальному вимірі продажі в регіоні зросли, і без впливу валютних коливань показник залишився б на рівні минулого року.

Під час дзвінка з аналітиками Тім Кук визнав, що Apple поки що не може спрогнозувати довгостроковий вплив тарифів: «Я не хочу передбачати майбутнє, тому що не впевнений, що станеться з тарифами. Це дуже складно передбачити, що буде після червня». Водночас він повідомив, що близько половини iPhone для американського ринку тепер виробляються в Індії, а майже всі iPad, Mac, Apple Watch і AirPods — у В’єтнамі, що дозволяє знижувати залежність від Китаю і мінімізувати вплив тарифів. За оцінкою компанії, додаткові витрати від мит у поточному кварталі сягнуть 900 млн дол.

Фінансовий директор Apple Кеван Парех (Kevan Parekh) повідомив, що компанія орієнтується на «низьке або середнє однозначне зростання» виручки в наступному кварталі, а також на валову маржу на рівні 46%.

Окремо Apple оголосила про програму зворотного викупу акцій обсягом до 100 млрд дол. та збільшення дивідендів на 4%, до 26 центів за акцію. Проте недостатня ясність щодо майбутнього, а також уповільнення зростання деяких ключових напрямів викликали розчарування ринку: акції компанії втратили понад 4% у позаринкових торгах, а з початку року їхня вартість впала вже більш ніж на 14%.

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