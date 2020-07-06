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ViewSonic увеличивает гарантию на интерактивные дисплеи серии IFP

6 июля 2020 г., 12:35
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ViewSonic увеличивает гарантию на интерактивные дисплеи серии IFP

Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель расширил гарантийный период на интерактивные дисплеи серии IFP с диагональю 55 дюймов.

Ранее гарантийный ремонт осуществлялся в течение 3 лет с даты приобретения, теперь срок расширен на 2 года до пяти лет. Как отмечается, расширение гарантийного периода коснется всех дисплеев IFP с диагональю 55 дюймов и выше, приобретённых после 1 июля 2019 года.

В настоящее время компания ViewSonic предлагает интерактивные дисплеи серий IFP30, IFP50, IFP60, IFP70. Все серии оснащены технологией сенсорного управления. Панели серий IFP50 и IFP30, относящиеся к более массовому сегменту, используют сенсорную технологию One Glass. Как подчеркивается, в дисплеях серии IFP60 используется более дорогая технология InGlass, позволяющая гораздо точнее дифференцировать уровень касания и реализовывать более стильные конструктивные решения с менее заметной рамкой дисплея. И серия IFP70 – это флагманская линейка интерактивных дисплеев ViewSonic с безрамочным дизайном и ёмкостной технологией, которая имеет очень высокую точность распознавания прикосновений.

Все дисплеи серии IFP обладают 4K-разрешением и широкими возможностями подключения периферийных устройств. По умолчанию, интерактивные панели поставляются с предустановленной ОС Android, браузером Chrome, приложением для видеоконференцсвязи Zoom, приложением для обмена контентом ViewSonic Cast и облегченной версией фирменного ПО myViewBoard Lite. В случае регистрации через соответствующую форму на сайте myViewBoard, пользователь получает доступ к расширенным функциям, например, интеграции облачных сервисов и сервисов для проведения видеоконференций. Во время пандемии коронавируса компания ViewSonic предлагает свою систему myViewBoard бесплатно.

Как отметили представители Diweave, уровень послепродажного обслуживания становится крайне важен, если речь идет о профессиональной технике - именно такой является серия дисплеев IFP.


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