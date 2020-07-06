ELKO Ukraine начинает поставки решений безопасности Verint Systems

6 июля 2020 г., 13:05

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Инновационные решения Verint развернуты в более чем 180 странах, ими пользуются свыше 10 тыс. организаций по всему миру. Решения компании применяются в таких сферах как охрана правопорядка, борьба с преступностью и терроризмом, защита объектов критически важной инфраструктуры и т.д.

Разработки Verint тесно связаны с такими инновационными технологиями как большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение и др. В распоряжении компании шесть собственных научно-исследовательских центров, на базе которых создаются и тестируются передовые решения.

Портфель разработок Verint, объединенный общим брендом Actionable Intelligence, включает в себя специализированные системы, каждая из которых идеально сбалансирована и настроена для решения определенного круга задач.

Система распознавания лиц Verint FaceDetect использует один из самых точных в отрасли алгоритмов распознавания лиц. Благодаря возможностям ИИ это решение для анализа видео обеспечивает операции по обеспечению безопасности необходимыми ситуационными данными. Система отслеживает интересующих лиц, анализируя потоковые данные в режиме реального времени (или постфактум) одновременно от нескольких систем и тысяч камер видеонаблюдения. Выявление отдельных лиц в толпе под разным углом и при сложном освещении за считанные секунды.

Решение VMS компании Verint включает мощные, полностью интегрированные инструменты для управления видеоданными, в том числе автоматическое отслеживание состояния системы и реагирование на события, управление расследованиями, программно-реализованную виртуальную матрицу, интерактивные карты объектов, мощный и интуитивно понятный интерфейс для просмотра видео, тонкий клиент для удаленных/ мобильных пользователей и многое другое. Благодаря решениям Verint операторы могут прогнозировать потенциальные угрозы или инциденты и обеспечивать необходимую готовность служб реагирования. Гибкая открытая архитектура решения легко интегрируется с существующими технологиями. Решение масштабируется от операций на одном объекте до крупномасштабных операций с разным географическим расположением объектов.

Verint VMS One преобразует традиционные Центры по обеспечению безопасности (SOC) в Интеллектуальные центры по обеспечению безопасности (ISOC). Данная система предназначена для одного объекта малого или среднего размера. Это решение для обеспечения безопасности и управления реагированием на основе полученных данных обеспечивает все преимущества более мощных решений, но при этом имеет меньшую стоимость. Используя передовые технологии ИИ и аналитики, VMS One позволяет получать информацию, необходимую для прогнозирования потенциальных угроз и их предотвращения, а также устранения последствий уже имеющихся инцидентов.

Платформа Verint Situational Awareness Platform для ситуационной осведомленности осуществляет сбор, структурирование и контекстуализацию огромных объемов данных из нескольких систем и источников информации для обеспечения полной ситуационной осведомленности. Благодаря сложным алгоритмам решения Verint позволяют оперативно обрабатывать большие объемы информации и выявлять в ней именно те элементы, которые важны для принятия решений в данный момент.

Передовая технология управления действиями сил реагирования NowForce анализирует критически важные события и мгновенно обеспечивает всестороннюю ситуационную осведомленность. Диспетчерские службы, сотрудники быстрого реагирования и другие ресурсы могут использовать и обмениваться между собой оперативными данными о происходящих событиях в режиме реального времени, обрабатывая текущую и прошлую информацию с использованием геоинформационных карт GIS, географических зон, местоположения сотрудников, а также информации, получаемой от сообщающих лиц и других внешних источников.

Портфолио высоконадежных Verint IP-камер позволяет работать с видео в высоком разрешении, с самыми разными форматами сжатия данных для потоковой передачи, а также эффективными средствами контроля полосы пропускания. IP-камеры легко устанавливаются и интегрируются с уже используемыми устройствами, благодаря чему организация может оптимизировать имеющиеся технологии, повысив их эффективность для обеспечения безопасности. Мы предлагаем самые разные варианты исполнения, включая PTZ-камеры, встраиваемые камеры, мини-камеры, камеры в защитном колпаке, цилиндрические камеры, как для внутренней, так и для наружной установки для работы во всепогодных условиях и в вандалозащитном варианте исполнения, которые подойдут для вашего бюджета и задач.

Это далеко не полный список разработок Verint, доступных теперь партнерам ELKO и украинским заказчикам.

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