Meta запускає модель Muse Image для роботи із зображеннями

8 июля 2026 г., 13:35

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Meta Platforms оголосила про початок розгортання своєї першої спеціалізованої моделі генерації зображень під назвою Muse Image.

Новий інструмент розроблено підрозділом Meta Superintelligence Labs. Технологію інтегрують у фірмовий чат-бот Meta AI, що дозволить суттєво розширити можливості генеративного штучного інтелекту в межах усієї екосистеми додатків корпорації. За заявою розробників, Muse Image здатна інтерпретувати складні текстові підказки, використовувати готові фотографії як вхідні дані, а також дозволяє користувачам редагувати створені зображення безпосередньо за допомогою ескізів або текстових анотацій.

На початковому етапі Muse Image забезпечить роботу понад 30 нових АІ-ефектів для історій (Stories) в Instagram, а також уможливить генерацію зображень безпосередньо у приватних чатах із Meta AI у месенджері WhatsApp у кількох обраних країнах.

Надалі Meta планує розширити географію доступності інструменту та інтегрувати його у соціальну мережу Facebook і додаток Messenger. Базове використання Muse Image у чат-боті буде безкоштовним, проте додаткові розширені можливості створення контенту компанія планує надавати виключно в межах платних тарифних планів за передплатою. Окрім цього, Meta анонсувала ранній закритий перегляд своєї майбутньої моделі генерації відеороликів під кодовою назвою Muse Video.

Реліз нового інструменту відбувся в межах стратегії компанії з ліквідації технологічного розриву з конкурентами. У квітні поточного року корпорація вже випустила свою першу модель для роботи з текстом та логічними завданнями Muse Spark, яка також була створена командою Meta Superintelligence Labs. Наразі подібні передові штучні інтелектуальні системи перебувають у центрі глобального технологічного буму, оскільки вони дозволяють автоматизувати автономні процеси, зокрема написання програмного коду, створення медіаконтенту та обробку запитів клієнтів у службах підтримки.

Анонс ранньої версії Muse Video вказує на те, що Meta вступає в пряму конфронтацію з відеогенераторами від OpenAI (Sora) та інших спеціалізованих стартапів. Візуальний контент є основою утримання уваги користувачів у сучасних соціальних мережах, тому володіння власними закритими алгоритмами створення генеративного відео дозволить Meta уникнути залежності від сторонніх ліцензій. Успіх цієї експансії залежатиме від того, чи зможуть обчислювальні потужності компанії витримати навантаження під час масової генерації складного контенту мільйонами користувачів одночасно, не знижуючи загальну маржинальність бізнесу.

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