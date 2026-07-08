«Охматдит» розпочав власну генерацію електроенергії завдяки сонячній станції

8 июля 2026 г., 10:25

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Міненерго повідомило, що національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» розпочала власну генерацію електроенергії.

Нещодавно у сучасному лікувально-діагностичному корпусі лікарні в Києві змонтовано дві гібридні фотоелектричні станції. Загальна потужність фотоелектричних модулів становить 75,565 кВт, інверторів - 100 кВт. Система також оснащена акумуляторними батареями ємністю 92,16 кВт·год.

Роботи виконано у межах спільного проєкту МОЗ України та Міненерго «Промінь надії».

Обладнання дозволить лікарні виробляти електроенергію завдяки сонячним панелям і накопичувати її в акумуляторних батареях. Це створить додатковий резерв живлення для потреб лікарні на випадок перебоїв з електропостачанням або ситуацій, коли обсягу власної генерації недостатньо.

Для «Охматдиту» посилення автономності має особливе значення, адже це найбільша дитяча лікарня України. Щодня сюди звертаються близько 650 пацієнтів, а торік до спеціалістів поліклініки здійснили понад 216 тисяч візитів. За минулий рік фахівці «Охматдиту» виконали 11,5 тисячі оперативних втручань, третина з яких надскладні, рідкісні й унікальні операції.

Саме тому стабільне енергозабезпечення таких закладів є критично важливим для безперервної роботи операційних, відділень інтенсивної терапії, діагностичного обладнання та інших служб, від яких щодня залежить здоров’я і життя пацієнтів.

В Міненерго зазначили, що загалом в Україні триває системна робота з розвитку альтернативних джерел живлення в медичних закладах.

Зокрема, у межах проєкту «Промінь надії» до кінця року заплановано встановлення сонячних станцій для 60 закладів охорони здоров’я, ще для 200 закладів у межах проєкту HEAL Ukraine.

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