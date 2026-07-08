Apple інвестує понад 30 млрд дол. у чипи Broadcom

8 июля 2026 г., 17:15

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Аpple оголосила про укладання масштабного багаторічного контракту з виробником напівпровідників Broadcom на розробку та виробництво кастомних кремнієвих компонентів і передових технологій бездротового зв'язку.





Як повідомляється, сума нової угоди перевищить 30 млрд дол. Це фінансове зобов’язання забезпечить випуск понад 15 млрд чипів саме у США. У межах цього партнерства Broadcom інвестує 1,5 млрд дол. капітальних витрат у розширення та модернізацію свого фаба у Форт-Коллінсі, штат Колорадо. На тлі оголошення контракту акції Broadcom на Волл-стріт зросли на 3,31%, тоді як цінні папери Apple знизилися на 1,03%.





Згідно з документами, поданими Broadcom до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), компанія постачатиме спеціалізовані інтегральні схеми для кількох поколінь продуктів Apple до 2031 року. Такі чипи дедалі частіше використовуються для обробки завдань штучного інтелекту. Крім того, на заводі в Колорадо випускатимуть складні радіочастотні компоненти, зокрема фільтри FBAR, що забезпечують підключення пристроїв до стільникових мереж, Wi-Fi та Bluetooth. Спільну роботу над цими технологіями партнери вели щонайменше з 2023 року.





Broadcom є учасником програми American Manufacturing Program (AMP), яку Apple запустила минулого року для прискорення локалізації виробництва, і поточна угода стала найбільшим зобов'язанням у межах цієї ініціативи. Контракт є частиною глобального плану Apple щодо вливання 600 млрд дол. в американську економіку протягом чотирьох років.





«Apple та Broadcom мають тривалу спільну історію, і цей новий етап нашого партнерства ще більше прискорює наші зобов'язання щодо американського виробництва та інновацій. Передові компоненти, створені у Форт-Коллінсі, є критично важливими для забезпечення неймовірної продуктивності та зв'язку, яких очікують наші клієнти, і ми пишаємося тим, що поглиблюємо наші інвестиції в американських постачальників», — заявив головний виконавчий директор Apple Тім Кук (Tim Cook). Генеральний директор Broadcom Гок Тан (Hock Tan) додав: «Завдяки новітнім зобов'язанням Apple ми раді розширити нашу виробничу присутність у Форт-Коллінсі, де ми створюємо проривні технології, що об'єднують людей по всьому світу».

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