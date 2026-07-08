 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Apple інвестує понад 30 млрд дол. у чипи Broadcom

8 июля 2026 г., 17:15
0 
 
Аpple оголосила про укладання масштабного багаторічного контракту з виробником напівпровідників Broadcom на розробку та виробництво кастомних кремнієвих компонентів і передових технологій бездротового зв'язку. 

Як повідомляється, сума нової угоди перевищить 30 млрд дол. Це фінансове зобов’язання забезпечить випуск понад 15 млрд чипів саме у США. У межах цього партнерства Broadcom інвестує 1,5 млрд дол. капітальних витрат у розширення та модернізацію свого фаба у Форт-Коллінсі, штат Колорадо. На тлі оголошення контракту акції Broadcom на Волл-стріт зросли на 3,31%, тоді як цінні папери Apple знизилися на 1,03%.

Згідно з документами, поданими Broadcom до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), компанія постачатиме спеціалізовані інтегральні схеми для кількох поколінь продуктів Apple до 2031 року. Такі чипи дедалі частіше використовуються для обробки завдань штучного інтелекту. Крім того, на заводі в Колорадо випускатимуть складні радіочастотні компоненти, зокрема фільтри FBAR, що забезпечують підключення пристроїв до стільникових мереж, Wi-Fi та Bluetooth. Спільну роботу над цими технологіями партнери вели щонайменше з 2023 року. 

Broadcom є учасником програми American Manufacturing Program (AMP), яку Apple запустила минулого року для прискорення локалізації виробництва, і поточна угода стала найбільшим зобов'язанням у межах цієї ініціативи. Контракт є частиною глобального плану Apple щодо вливання 600 млрд дол. в американську економіку протягом чотирьох років.

«Apple та Broadcom мають тривалу спільну історію, і цей новий етап нашого партнерства ще більше прискорює наші зобов'язання щодо американського виробництва та інновацій. Передові компоненти, створені у Форт-Коллінсі, є критично важливими для забезпечення неймовірної продуктивності та зв'язку, яких очікують наші клієнти, і ми пишаємося тим, що поглиблюємо наші інвестиції в американських постачальників», — заявив головний виконавчий директор Apple Тім Кук (Tim Cook). Генеральний директор Broadcom Гок Тан (Hock Tan) додав: «Завдяки новітнім зобов'язанням Apple ми раді розширити нашу виробничу присутність у Форт-Коллінсі, де ми створюємо проривні технології, що об'єднують людей по всьому світу».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  