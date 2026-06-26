Apple підвищує ціни на MacBook та iPad через подорожчання чипів пам'яті

26 июня 2026 г., 9:35

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Apple оголосила про підвищення роздрібних цін на свої планшети iPad та ноутбуки MacBook, заявивши, що більше не може захищати споживачів від стрімкого зростання вартості мікросхем оперативної та флеш-пам'яті.

Як повідомляє Reuters, цей ціновий стрибок спровокований масштабним будівництвом інфраструктури дата-центрів для індустрії AI, що практично повністю поглинає вільні виробничі потужності напівпровідникового сектору. Поточне коригування поки що не торкнулося основного джерела доходів компанії - смартфонів iPhone, проте воно суттєво змінить позиціонування комп'ютерної лінійки. Зокрема, стартова ціна на нещодавно випущений найдешевший ноутбук компанії MacBook Neo, розроблений спеціально для завоювання частки ринку у бюджетних рішень на базі Windows та систем Chromebook, зросла з 599 до 699 дол. всього через кілька місяців після офіційного релізу.

Згідно з оновленими прайс-листами на офіційному сайті виробника, вартість MacBook Air із накопичувачем на 512 гігабайт зросла з 1099 до 1299 дол., а преміальний MacBook Pro з обсягом пам'яті 1 терабайт подорожчав з 1699 до 1999 дол. Ціна популярного планшета iPad Air у модифікації на 128 гігабайт піднялася з 599 до 749 дол. Зміни також торкнулися обох версій розумної колонки HomePod та телевізійної приставки Apple TV.

У своїй офіційній заяві представники Apple підкреслили, що індустрія ще ніколи не стикалася з настільки масштабним та швидким подорожчанням окремих компонентів. Головною причиною кризи стало те, що великі постачальники пам'яті, як-от компанія Micron, змістили свій пріоритет на обслуговування замовлень від виробників AI-чипів, насамперед корпорації Nvidia, що гарантує їм рекордні прибутки, але залишає виробників споживчих гаджетів без необхідного обсягу постачань. За даними аналітичного агентства TrendForce, ціни на оперативну пам'ять у першому кварталі 2026 року злетіли на 98%, а в поточному кварталі очікується додаткове зростання ще на 58–63%.

Керівництво Apple ще у квітні попереджало інвесторів про неминучий тиск на маржинальність бізнесу. Як зазначав тоді під час конференції з аналітиками головний виконавчий директор компанії Тім Кук (Tim Cook), наявні складські запаси допомогли утримати показники прибутковості в межах очікувань Волл-стріт лише до кінця червня, проте надалі фактор вартості компонентів матиме дедалі більший негативний вплив. Галузеві експерти, зокрема генеральний директор консалтингової фірми Creative Strategies Бен Баджарін (Ben Bajarin), зазначають, що ситуація на ринку пам'яті залишатиметься структурно важкою у найближчій перспективі. Ба більше, аналітики дослідницької компанії IDC прогнозують, що поточне здорожчання змусить Apple переглянути ціни й на майбутню осінню лінійку iPhone. За словами старшого директора з досліджень IDC Набіли Попал (Nabila Popal), оголошення про підвищення цін на Mac та iPad влітку є стратегічним кроком, який дозволить змістити фокус новинних заголовків під час презентації нових смартфонів суто на їхні технологічні переваги, а не на зростання вартості.

На тлі цих новин акції Apple впали майже на 5%, тоді як цінні папери її конкурента Dell знизилися більш ніж на 8%.

Рішення Apple підвищити роздрібні ціни на свої ключові комп'ютерні продукти є чітким сигналом для всього ринку споживчої електроніки про настання кризи, яку в експертних колах уже встигли охрестити терміном RAMageddon. Той факт, що навіть компанія з найпотужнішою у світі системою логістики та унікальними преференційними контрактами з постачальниками змушена перекладати витрати на гаманці покупців, свідчить про повну переорієнтацію ринку напівпровідників. Епоха штучного інтелекту створила ситуацію, коли виробництво серверної пам'яті з високою пропускною здатністю для таких гігантів, як Nvidia, приносить набагато вищу норму прибутку, ніж випуск стандартних модулів для персональних комп'ютерів чи смартфонів. Це змушує заводи штучно обмежувати пропозицію для споживчого сектору.

З усім тим, для конкурентів Apple, таких як Dell, HP чи Lenovo, ця ситуація несе ще серйозніші загрози. Оскільки їхні ланцюжки постачань не мають такого фінансового та політичного впливу на виробників напівпровідників, вони купують пам'ять за ще вищими спотовими цінами. Це означає, що найближчими місяцями інші виробники персональних комп'ютерів будуть змушені піти на ще більш радикальне підвищення цін, щоб зберегти мінімальну рентабельність. Загальне здорожчання гаджетів на тлі глобального дефіциту суттєво вдарить по обсягах світових продажів: згідно з оцінками IDC, за підсумками року ринок смартфонів може зафіксувати історичне падіння майже на 14%, а ринок персональних комп'ютерів скоротиться на 11,3%. Світова індустрія електроніки входить у період стагнації, де споживачі будуть змушені платити більше за той самий рівень апаратних характеристик.

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