IT-волонтери з Европи запустили проект Ukraine Tech Collective

15 марта 2022 г., 14:09

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Ukraine Tech Collective - це проєкт який створили IT-волонтери з Европи.



У рамках проєкту розроблено платформу, яка дозволяє надавати допомогу IT-фахівцям з України, тим, хто стикнувся з проблемами у цей час.



«Попри те, що в Україні проживає понад 250000 розробників програмного забезпечення, ми були шоковані тим, що деякі великі компанії вирішили припинити платити своїм українським розробникам, поки вони борються за свою країну та підтримують свої сім’ї», - йдеться у зверненні засновників проєкту.



Платформа Ukraine Tech Collective дозволяє обробити запит IT-фахівцям з України та з'єднати його з компанією яка може надати тимчасову роботу.



Ukraine Tech Collective підтримується Google for Startups, а також технічними керівниками Hellofresh, Groupon, Delivery Hero.

Як це працює:

Компанія, що потребує послуги розробників, зобов’язується підтримувати своїх розробників в Україні, продовжуючи виплачувати їм зарплату та подає запит на супровід; Команда Ukraine Tech Collective розглядає запит та поєднує компанію з інженером-добровольцем або інженерною компанією, яка пропонує надати тимчасовий супровід; Компанію та волонтера зв’язують електронною поштою, щоб запланувати вступний відео- або аудіодзвінок для обговорення обсягу роботи; Після завершення роботи компанія та волонтер діляться відгуками про свій досвід.

Проєкт шукає тих, хто готовий приєднатися до його місії - [email protected]

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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