VIA випустила три нові платформи з розширеними можливостями крайового AI

Компанія VIA Technologies оголосила про випуск трьох нових високопродуктивних рішень для прикордонного AI: SOM-5000, VAB-5000 і ARTiGO A5000. Ці платформи призначені для задоволення висхідного попиту на інтелектуальні обчислення на кордоні в широкому спектрі промислових, комерційних і споживчих додатків.



"Ці нові платформи являють собою значний стрибок уперед у технології прикордонного AI", - говорить Епан Ву (Epan Wu), генеральний директор VIA Intelligent Solutions. "Завдяки передовим обчислювальним можливостям і універсальним можливостям підключення, SOM-5000, VAB-5000 і ARTiGO A5000 дають змогу нашим клієнтам розробляти інноваційні та ефективні застосунки крайового AI".



VIA SOM-5000 - це безвентиляторна "система на модулі" з низьким енергоспоживанням, призначена для передових додатків крайового AI. Вона працює на базі восьмиядерної SoC MediaTek Genio 700 і оснащена вбудованим процесором штучного інтелекту для високоефективних завдань Edge AI, апаратним прискоренням оброблення відео 4K H.265/H.264, підтримкою двох дисплеїв і двох камер MIPI CSI-2, а також опціональним широкосмуговим мобільним 4G LTE із вбудованим M.2 і слотами для SIM-карт для розширених можливостей підключення.



VIA VAB-5000 - це універсальна плата Pico-ITX, розроблена для гнучкого розгортання Edge AI. Вона оснащена восьмиядерною SoC MediaTek Genio 700, прискорювачем глибокого навчання MediaTek Deep Learning Accelerator 3.0 і APU Vision Processor 6 для розширеного опрацювання AI, апаратним прискоренням кодування і декодування відео 4K H. 265/H. 264, сумісністю з MIPI CSI, AHD-камерами та дисплеями eDP/LVDS, а також широкими можливостями вводу/виводу, включно з 40-контактним роз'ємом GPIO типу Raspberry Pi.



VIA ARTiGO A5000 - це ультракомпактна система, створена для крайових додатків штучного інтелекту, також оснащена восьмиядерним процесором MediaTek Genio 700. Вона пропонує вбудований AI-процесор для складних застосунків Edge AI, апаратне прискорення кодування та декодування відео 4K H.265/H.264, дводіапазонний Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2 для надійного під'єднання, а також широкі можливості вводу/виводу, включно з HDMI, USB 3.1 і слот для карт MicroSD.

