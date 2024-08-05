Нова пошта збільшила чистий дохід у першому півріччі на 20% – до 20 млрд грн

5 августа 2024 г., 13:35

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У першому півріччі 2024 року Нова пошта продовжила зростати та розвиватись. кількість доставлених Новою поштою посилок та вантажів склала 222 млн – це на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нова пошта збільшила чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20% – до 20 млрд грн, а чистий прибуток зменшився на 38% – до 1,49 млрд грн.

Компанії групи NOVA (Нова пошта) сплатили у першому півріччі 5,8 млрд грн податків та зборів в місцеві та державний бюджети. Зростання у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року склало 12%. З них Нова пошта перерахувала 4,5 млрд грн, NovaPay – 0,7 млрд, Nova Digital – 86 млн, Нова Глобал – 66 млн грн.

За перші 6 місяців року Нова пошта вклала в розвиток 3,6 млрд грн капітальних інвестицій на фоні 2,4 млрд за аналогічний період минулого року. Це – на 47% більше, а до кінця року запланований обсяг інвестицій – понад 8 млрд грн.

У рамках проєкту Гуманітарна Нова пошта у першому півріччі було доставлено 30 тис. тонн вантажів із гуманітарною допомогою.

Компанія збільшила мережу відділень більш ніж на 3500 точок сервісу до 30550 відділень та поштоматів. З них відділень – 12180, поштоматів – 18370. Мережа зростала по всій Україні, в тому числі й на прифронтових територіях, де було відкрито 350 нових відділень та поштоматів.

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